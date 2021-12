Kurz mal weg : Fünf winterliche Ausflüge in die Region

Serie Die Region rund um Bonn hat viel zu bieten: In Koblenz gewähren zwei Weihnachtsmärkte ihren Besuchern viel Platz, in Kommern erklärt ein Förster den Wald, an der Ruhr sprudelt frisches Wasser für Radfahrer, und in der Eifel führt ein „Fluchtweg“ zum Wacholder.

Festliches Koblenz: Mehr Abstand in der Stadt und auf der Festung

Es weihnachtet ganz gewaltig im Mündungsbereich der Mosel. Der Weihnachtsmarkt von Koblenz wurde neu konfiguriert: Stände und Buden halten wesentlich mehr Abstand als in normalen Zeiten – und gewähren Besuchern mehr Bewegungsfreiheit. Bis zum 9. Januar dauert der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt (2G). Wie eine Filmkulisse mutet dabei der Jesuitenplatz an, den man auch anders kennt. An nicht wenigen Abenden im vergangenen Winter war der Platz zwar ähnlich ausgeleuchtet, allerdings menschenleer. Lockdown halt. Koblenz hat noch einen zweiten Weihnachtsmarkt: Den „Christmas Garden“ erreicht man am besten mit der Seilbahn. Besucher aus Bonn kommen bei der Fahrt hoch zur Festung Ehrenbreitsein möglicherweise auf andere Gedanken: So könnte die Zukunft am Venusberg aussehen. Die Marktveranstalter, die ihr relativ neues Projekt mit örtlichen Partnern mittlerweile in acht deutschen Städten ausrichten, ziehen ihre Weihnachtsmärkte im Wortsinn in die Länge: Der Christmas Garden (bis 9.1., 2G) versteht sich als zwei Kilometer langer Rundweg durch exponierte Plätze. In Köln ist es der Zoo, in Frankfurt der Deutsche Bank Park am Waldstadion und in Koblenz die Festung. Illuminierte Installationen setzen Akzente, etwa das großflächige Lichtermeer „Field of Lights“ oder der „Polarexpress“, in den man tatsächlich einsteigen kann. Der Besuch im Koblenzer Weihnachtsgarten kostet ab 15 Euro, inklusive Seilbahn ab 24 Euro.