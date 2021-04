Sauerland, Hunsrück und Co. : Wanderung und Radtour: Diese Ausflugsziele lohnen sich

Region Bei Wanderungen im Hunsrück, im Westerwald oder im Sauerland bleibt genug Raum für den nötigen Abstand. Auch das Freilichtmuseum Kommern und der Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal lohnen sich für einen Ausflug.

Eingebettet in den Naturpark Sauerland-Rothaargebirge punktet die Region Biggesee-Listersee gerade in diesen Zeiten mit viel Natur und viel Platz. Natürlich steht das Wandern mit allen Schwierigkeitsgraden im Mittelpunkt. Für den 46 Kilometer langen Bigge-Lister-Weg nimmt man sich am besten zwei Tage Zeit. Der flache „Waldweg Grenzenlos“ in Olpe bringt es dagegen nur auf 2,9 Kilometer. Auch Radfahrer finden ihren Spaß: Die anspruchsvolle Höhenroute etwa startet in Olpe als 64 Kilometer lange Rundtour mit 900 Höhenmeter und vier Stunden Fahrzeit. Nicht ganz so viel Kondition erfordert die Seeroute, die 50 Kilometer am Ufer entlang führt. Beliebt bei Familien sind 90-minütige Seerundfahren mit MS Westfalen und MS Bigge. Aufgrund der aktuellen Lage stechen beide Schiffe frühestens am 24. April in See.