GA gelistet : Diese schönen Aussichtspunkte gibt es in Bonn und der Region

Diese schönen Aussichtspunkte gibt es in Bonn und der Region

Bonn/Region Wer glaubt, in Bonn und der Region schon alles gesehen zu haben, der braucht vielleicht einen Perspektivwechsel. Wie wäre es beispielsweise mit einem Blick von weit oben? Wir haben schöne Aussichtspunkte in Bonn und der Region für Sie zusammengetragen.

Post Tower in Bonn

Der Post Tower in Bonn wurde 2002 fertig gestellt und ist mit einer Höhe von 162,5 Metern das höchste Gebäude in Nordrhein-Westfalen. Von seiner Aussichtsplattform haben Besucher einen freien Blick auf den Rhein, Bonn und das Umland. Doch nicht nur von der Aussichtsplattform kann man die Umgebung beobachten, sondern auch aus dem Inneren des Turmes. Dieser besteht Größtenteils aus Stahl und Glas und bietet damit auf insgesamt 40 Etagen eine Rundumsicht. Besucher können eine Führung durch den Turm buchen.

Die Temperaturen steigen, die Sonne scheint, der Sommer lockt zum Essen unter freiem Himmel. Zahlreiche Restaurants in Bonn und der Region bieten dafür den perfekten Blick auf den Rhein.

GA gelistet : Diese Restaurants bieten den perfekten Rheinblick Die Temperaturen steigen, die Sonne scheint, der Sommer lockt zum Essen unter freiem Himmel. Zahlreiche Restaurants in Bonn und der Region bieten dafür den perfekten Blick auf den Rhein.

Marriott Hotel in Bonn

Wer etwas weniger Natur, aber ebenfalls einen tollen Blick auf Bonn haben möchte, der kann die Terrasse des Marriott Hotels in Bonn besuchen. Auf der 17. Etage des Hotels befindet sich dort das Konrad‘s Restaurant. Hier können Gäste französische Küche aus regionalen Produkten genießen oder einen Cocktail an der Sky Bar trinken und dabei ihren Blick über Bonn schweifen lassen.

Skywalk Rabenlay in Bonn

Im Bonner Ennert liegt der Skywalk Rabenlay. Dabei handelt es sich um eine hölzerne Aussichtsplattform, die im Jahr 2017 fertiggestellt wurde. Die Plattform wurde so gebaut, dass Besucher weit nach vorne und somit bis zur Abbruchkante gehen können. Von dort haben Besucher einen schönen Blick auf Bonn und den Rhein.

Godesburg in Bad Godesberg

In Bad Godesberg liegt seit mehr als 800 Jahren die Godesburg und blickt über Bonn. Im Restaurant auf der Godesburg können Besucher nicht nur essen und feiern, sie haben von dort auch eine gute Aussicht auf Bonn und das Umland.

Kreuzberg in Bonn

Der Kreuzberg liegt gleich in vier Bonner Ortsteilen. Während zwei seiner Seiten von Wald bewachsen sind, findet sich auf seiner Spitze ein beliebtes Naherholungsgebiet. Der Kreuzberg ragt 158 Meter in die Höhe und bietet eine schöne Aussicht auf das Bonner Stadtgebiet. Ebenfalls auf der Spitze befindet sich die fast 400 Jahre alte Kreuzbergkirche, deren Spitzen aus vielen Teilen in Bonn sichtbar sind.