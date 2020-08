Schwimmen in der Region : An diesen Badeseen gibt es Abkühlung

Eine Abkühlung im Badesee ist auch bei vielen Bonnern beliebt. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Rhein-Sieg-Kreis Am kommenden Wochenende könnte ein neuer Hitzerekord für das bisherige Jahr aufgestellt werden. Da ist natürlich Abkühlung gefragt. Wir geben eine Übersicht der Badeseen in der Region.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Pack die Badehose ein, nimm Dein kleines Schwesterlein.“ Der alte Schlagerklassiker beschreibt die aktuelle Sommerstimmung am besten. Trotz des Coronavirus ist es an vielen Flüssen und Badeseen in Bonn und der Region unter Hygieneauflagen wieder möglich, die Abkühlung im kalten Nass zu genießen. Der General-Anzeiger hat zusammengestellt, wo das Freiluftbaden in der Natur erlaubt ist und was dabei im Einzelnen zu beachten ist.

Rotter See

Im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis bietet sich der Rotter See, Uckendorfer Straße in Troisdorf, mit zwei Stränden als Liegemöglichkeit, viel Abwechslung für die Familie (großzügige Sportanlagen), einem Grillplatz und guter Wasserqualität an. Der Eintritt ist frei.

Agger

An der Agger ist das Baden nur an speziell gekennzeichneten Stellen erlaubt.

Sieg

An der Sieg ist es grundsätzlich verboten, das Ufer zu betreten. Es gibt allerdings einige Ausnahmen. Dort ist das Baden möglich. Und zwar an allen Stellen, die ausdrücklich ausgenommen sind als sogenannte „Gewässernahe Erholungsbereiche“.

Dazu gehören beide Uferseiten an der Siegfähre bei Bergheim, ein Abschnitt in Meindorf, das Aggerwehr in Höhe des Siegburger Stadtteils Zange, Mülldorf, das Buisdorfer Wehr, der Abschnitt Weingartsgasse bei Hennef, Lauthausen, Haus Attenbach, Stein, Happach, Harmonie, und Eitorf. Eine entsprechende Übersichtskarte ist auf der Internetseite des Rhein-Sieg-Kreises im Kapitel Bürgerservice einzusehen. Wer nicht schwimmen will, sondern mit dem Kanu, Schlauch- oder Ruderboot auf der Sieg schippern möchte, der muss zwingend auf den Mindestwasserstand achten. Zwischen Windeck und Eitorf ist ein Pegel von 55 Zentimetern und höher erforderlich, zwischen Eitorf und Siegmündung sollten es 30 Zentimeter sein.

Die Pegelstände können beim Kanuverband NRW abgefragt werden unter 0203/7381651 und www.kanu-nrw.de.

Blauer See in Vettelschoß

Etwas weiter südlich liegt der Blaue See in Vettelschoß, ein Kleinod mit viel Erfrischungspotenzial. Für 3,50 Euro (Kinder 2,50 Euro) finden Besucher eine Liegewiese, ein Kinderbecken, ein Sprungbrett, eine Beachbar und Gastronomie vor. Das Wasser ist klar, aber kühl.

Info: Der Freizeitpark Blauer See ist aktuell geschlossen. Ob und wann Badesee und Liegewiese wieder geöffnet werden ist unklar. Updates werden vom Betreiber via Facebook verkündet.

Zülpicher See

Im Linksrheinischen müssen die Erfrischungsschwimmer und Sonnenbader ein bisschen Anfahrt einplanen. Etwa zum Zülpicher See, Am Wassersportsee in Zülpich, der seit der Landesgartenschau sehr gut erschlossen ist. Der Sandstrand sorgt für mediterranes Ambiente und Urlaubsatmosphäre. Darüber hinaus werden viele Sport- und Freizeitmöglichkeiten geboten. Der Eintritt kostet 3,50 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene.

Info: Der Seepark Zülpich hat geöffnet. Besucher haben sich an Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. Entsprechende Markierungen und Hinweise sind vor Ort angebracht. Ausführliche Informationen gibt es auf der Homepage des Seeparks.

Heider Bergsee

Der Heider Bergsee in Brühl bietet sowohl Tagesbesuchern als auch Campingfreunden einen Platz zum Entspannen. Bewohner der Campinganlagen können täglich von 8 bis 22 Uhr einchecken, Freibadbesucher sind von 9 bis 19 Uhr willkommen. Inmitten des Naturparks Rheinland gelegen, verfügt der See mit zentraler Lage über gute Verbindungen nach Brühl und in die Umgebung.

Die Gäste können auf ein Lebensmittelgeschäft, eine Waschmaschine und einen Trockner sowie auf Sanitäranlagen für den längeren Aufenthalt zurückgreifen. Das Angebot runden ein Spielplatz für die Kleinen, das Restaurant „Seeklause“ und ein Kiosk ab. Im angrenzenden Naturpark kann man wandern, joggen und Rad fahren. Tauchen und Schnorcheln ist nach Absprache auch möglich. Der Eintritt beträgt 3,00 Euro für Erwachsene und 2,00 Euro für Kinder.

Info: Die Zahl der Badegäste ist aktuell auf 350 Personen begrenzt. Außerdem werden Name, Adresse und Telefonnummer der Gäste festgehalten. Aktuelle Informationen gibt es auf der Webseite.

Waldschwimmbad Thalhausermühle

Das Waldschwimmbad Thalhausermühle in der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) wird auch immer wieder von Menschen aus dem Rhein-Sieg-Kreis besucht. Das nach eigenen Angaben größte Naturfreibad im Westerwald bietet eine Wasserfläche von rund 1,5 Hektar und noch einmal so viel an Liegeflächen. Das Bad hat täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Erwachsene bezahlen für ein Tagesticket 3,50 Euro, Jugendliche bis 17 Jahren 2,50 Euro, für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei.

Info: Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen derzeit nur 400 Besucher gleichzeitig in das Freibad. Der Eintritt ist nur mit einem Online-Ticket möglich, dieses kann über die Homepage gekauft werden. Am Kassenhäuschen ist kein Kartenkauf möglich, auch können derzeit keine bereits gekauften Zehner- und Dauerkarten berücksichtigt werden.

Bleibtreusee

Ebenfalls in Brühl weist der Bleibtreusee eine besondere Attraktion auf. Neben Sandstrand und Schwimmflächen können Sonnenhungrige hier für vergleichsweise moderate Preise die Wasserskianlage nutzen – egal ob als Anfänger oder Profi auf dem Monoski. Geöffnet hat die Anlage montags, dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 21 Uhr. Mittwochs von 15 bis 19 Uhr und am Wochenende von 12 bis 21 Uhr. Die Tageskarte für Jugendliche unter 16 Jahren kostet 28 Euro, für Erwachsene 36 Euro. Schwimmwesten, Wasserski und Kneeboard sind im Preis enthalten.

Wer es gewagter mag, leiht sich gegen Gebühr Wakeboard, Trick- und Monoski aus. Neoprenanzüge können zusätzlich gemietet werden. Eine gemütlichere Alternative bietet das Stand-Up-Paddling. Auch am Bleibtreusee gibt es Umkleiden und Sanitäranlagen. Ein kleines Restaurant versorgt hungrige Besucher. Wer warm essen will, sollte das hier tun, denn offenes Feuer und damit auch Grillen sind auf dem kompletten Gelände verboten.

Info: Hinweise zu geltenden Coronaregeln am Bleibtreusee finden sich in Aushängen vor Ort. Für die Nutzung der Wasserskianlage und den Stand-Up-Paddling-Verleih müssen sich Gäste zuvor über die Homepage anmelden.

Liblarer See

Nur drei Kilometer entfernt liegt der Liblarer See in Erftstadt-Liblar. „Wildschwimmen“ ist dort zwar untersagt, dafür gibt es aber ein großes Strandbad, das mit Nichtschwimmerbereich, Liegewiesen, Badeinsel und Spielplätzen auch für Familien geeignet ist. Für Verpflegung sorgen eine Gaststätte und ein Kiosk. Eine Tageskarte, die von 8 bis 20 Uhr gilt, kostet für Kinder 1,50 Euro und für Erwachsene 2,50 Euro. Am Nordufer neben dem Freibad wird ganzjährig ein Campingplatz betrieben, dessen Bewohner das Bad kostenlos nutzen dürfen. Mehrmals im Jahr finden auf dem See Wettkämpfe der Kanu- und Segelvereine statt.

Info: Das Strandbad ist aufgrund geltender Auflagen bis auf Weiteres geschlossen und nur für Campinggäste zu nutzen.

Otto-Maigler-See

In Hürth versucht der Otto-Maigler-See (OMS), mit Badebereich und angeschlossenem Beachclub zu überzeugen. Besucher werden unter der Woche ab 10 Uhr, am Wochenende und in den Sommerferien bereits ab 9 Uhr eingelassen. Das Strandbad hat je nach Wetterlage bis maximal 22 Uhr geöffnet, der Beachclub schließt um 23 Uhr. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre bezahlen pro Tageskarte drei Euro und für eine Saisonkarte 39 Euro. Erwachsene müssen für die Tageskarte 4,50 Euro und für die Saison 59 Euro zahlen, Kinder bezahlen drei Euro für die Tageskarte.

Der OMS bietet neben dem Beachclub Sportplätze für diverse Aktivitäten, Kinderanimateure, Partys und Konzerte für sämtliche Altersgruppen an. Das „Café Seeterrasse“ hat diverse Speisen auf der Karte. Pavillons und Liegeplätze laden zum Verweilen ein. Auf Wunsch können auch Liegestühle und Sonnenschirme gemietet werden.

Info: Ausführliche Regelungen für das Strandbad finden sich auf der Webseite des Badesees. Dort findet sich auch eine Einlass-Ampel. Diese zeigt an, ob Plätze frei, nur noch wenige oder gar keine Plätze mehr verfügbar sind.

Steinbachtalsperre

Inmitten eines Waldgebiets findet sich die Steinbachtalsperre in Euskirchen-Kirchheim, die einen abgetrennten Bereich von 7500 Quadratmetern Wasserfläche vorweisen kann. Das Waldfreibad verfügt über eine Riesenrutsche, einen Sprungturm mit Fünfmeterplattform und ein Wassertrampolin. Für die jüngeren Besucher gibt es ein Kleinkinder- und ein Nichtschwimmerbecken. Die Umkleidegebäude wurden noch in den 30er Jahren erbaut und stehen unter Denkmalschutz.

Unter der Woche ist das Bad von 11 bis 20 Uhr geöffnet, in den Sommerferien sowie an Wochenenden von 10 bis 20 Uhr. Das Tagesticket für Erwachsene kostet sechs Euro, Kinder und Jugendliche ab vier Jahren bezahlen drei Euro. Ab 17 Uhr bietet das Bad einen Feierabendtarif.

Info: Das Ticketkontingent für Badegäste ist auf 650 begrenzt. Zur Regulierung müssen Eintrittskarten über eine Online-Plattform gebucht werden. Dies kann frühestens am Tag vor dem gewünschten Besuch geschehen.

Laacher See

Direkt am berühmten Kloster Maria Laach liegt der Laacher See. Die dortige Badestelle ist nur über den Campingplatz erreichbar und auch für Nichtschwimmer geeignet. Die Anlage ist zudem DLRG-überwacht. Geöffnet ist sie von 9 bis 19 Uhr, kostet für Erwachsene sieben, für Kinder unter 14 Jahren fünf und für Kinder unter sechs Jahren drei Euro Eintritt.

Info: Auch am Laacher See gibt es eine Obergrenze für die Besucheranzahl und ein Online-Ticketsystem. Hier können bis zu sechs Personen bis zu drei Tage im Voraus ihre Eintrittskarten bestellen. Die Ticketpreise über die Onlinebuchung sind jeweils 1,50 Euro günstiger als die normalen Eintrittspreise vor Ort. Boote, Kanus und Co. werden zur Zeit nicht verliehen. Mehr Informationen gibt es hier.

Verboten zu schwimmen

Im Eschmarer See, Himberger See und Dornheckensee ist das Schwimmen verboten. Die Ordnungshüter prüfen die Einhaltung des Verbotes.

Baden im Rhein

Nicht verboten, aber als sehr gefährlich eingestuft ist das Planschen am Rheinufer, denn die Frachtschiffe können eine enorme Sogwirkung erzeugen, die für Laien nicht berechenbar ist.

(ga)