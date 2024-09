Kurz mal weg Bauernmarkt und Wein mit viel Licht: Tipps für Ausflüge

Yoga-Wanderung in Overath, ein spiritueller Spaziergang in Hückeswagen, unterwegs auf dem Liederweg in Lindlar-Hohkeppel: Die Vielfalt kennt kaum Grenzen bei den 10. Bergischen Wanderwochen, die nach dem zweiwöchigen Auftakt im Frühjahr nun an zwei Wochen im Herbst fortgesetzt werden. Vom 21. September bis zum 6. Oktober frönt die Region dem Wanderfieber, mehrere tägliche Angebote füllen die Kalender, und ungezählte Kommunen machen mit. Auch amüsante Touren stehen zur Wahl, zum Beispiel die Runde „Sundown im Wiebachtal“ (27.9.). Dabei wird gewandert, „bis die Sonne untergeht“. Oder die „Gin-Wanderung“ am 5. Oktober in Much. Titel: „Gib dem Wandern einen Gin“.