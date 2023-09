Kurz mal weg Feste an der Ahr und Feiern am Seepark: Tipps für Ausflüge

Der Auftakt klingt vielversprechend: Man trifft sich am „Reisegarten Domblick Höhe“, schaut weit in die Rheinebene und kann bei klarer Sicht bekannte Landmarken ausmachen. Eine geführte Wanderung im Bergischen Land steht an. Ort: Wermelskirchen, Stadtteil Dabringhausen. Termin: 16. September (10 Uhr). Strecke: 6,5 Kilometer, ein familienfreundlicher Rundkurs. Die Wandergruppe passiert ein Wasserwerk, in dem das kostbare Nass aus der nahen Dhünn-Talsperre aufbereitet wird, und besucht eine Straußenfarm, für die man sich etwas Zeit lässt. Der Höhepunkt kommt allerdings noch: Das Tal des Eifgenbachs erweist sich als wahres Idyll (Foto), an dem man gern verweilt und den Alltag am besten ausblendet.