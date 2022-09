Kurz mal weg : Spaßvögel mit Saumagen und Wilder Westen im Westerwald

Neustadt an der Weinstraße Foto: Dominik Ketz

Serie In Neustadt an der Weinstraße wird das Deutsche Weinlesefest gefeiert und an der Ahr der Geburtstag eines schönen Wanderweges. Das Freilichtmuseum Kommern fährt die Ernte ein, und die Kollegen in Lindlar tauschen alte Kleider



Hochsaison an der Weinstraße – und die Weinkönigin regelt den Verkehr

An der Deutschen Weinstraße hat die Hochsaison begonnen. Die Weinlese läuft auf vollen Touren, zahlreiche Touristen, auch viele Besucher aus dem Rheinland, wandern durch die Weinberge und schauen den Winzern bei der Arbeit zu. In den Dörfern trifft man sich in Straußwirtschaften, auch in den Hütten am Rand des Pfälzerwaldes herrscht Hochbetrieb. Die Weinmetropole Neustadt an der Weinstraße wird ihrem Ruf gerecht und trifft alle Vorbereitungen für das Deutsche Weinlesefest, das am 23. September beginnt: Der Aufbau des Winzerdorfes am Bahnhofsplatz hat begonnen, die putzigen Fachwerkbuden heißen „Haiselscher", pfälzisch für „Häuschen“. Im benachbarten Saalbau wird am 30. September die Deutsche Weinkönigin gewählt. Ein jährliches Ritual, das die Stadt insgesamt prägt: So regeln rote und grüne Weinköniginnen an den Fußgängerampeln (kl. Foto) den Verkehr. Das Weinlesefest endet am 9. Oktober mit einem großen Festumzug.

Zum touristischen Pflichtprogramm gehört der Besuch auf dem Hambacher Schloss, das als Wiege der Deutschen Demokratie gilt.

Auch ein Spaziergang durch die historische Innenstadt lohnt sich. Ein recht skurriler Brunnen ist dem pfälzischen Fabelwesen gewidmet: Die „Elwedritsche“ erweisen sich beim Wasserspiel als echte Spaßvögel.

Ein Café am Marktplatz führt auf der Speisekarte sogar einen Flammkuchen „Elwedritsche“ – mit Leberwurst, Blutwurst und Saumagen. Das Foto entstand auf der Stiftskirche, es zeigt die Innenstadt mit Blick auf den Pfälzerwald.

Info: Tel. (06321) 92 68 92; www.neustadt.eu

Tausche Pullover gegen Hut

Ein Tipp für Kurzentschlossene: Das Freilichtmuseum Lindlar veranstaltet an diesem Sonntag (18.9., 10-18 Uhr) einen „Textil-Tag“. Die Experten demonstrieren, wie früher produziert wurde – und setzen dafür alte Maschinen in Bewegung. Bei einer Mitmachaktion geht es um den Textildruck mit Pflanzen –„auch als Anregung für einen nachhaltigeren Umgang mit unserer Bekleidung“, wie es heißt. Und es gibt eine Kleidertauschbörse: „Pro Person dürfen zehn intakte und saubere Kleidungsstücke abgegeben und etwa gleich viele mitgenommen werden.“ Getauscht werden können neben Hosen, Kleidern, Pullovern und T-Shirts auch Hüte und Taschen.

Im Mittelpunkt steht der bäuerliche Alltag früherer Zeiten

Im Jahreskalender des Freilichtmuseums Kommern zählt die Veranstaltung „Nach der Ernte“ zu den Klassikern. Nach zwei dezimierten Ausgaben gibt es die Erntetage an diesem Wochenende (17./18.9., 11-18 Uhr) wieder im großen Format. Im Mittelpunkt steht der bäuerliche Alltag früherer Zeiten. Auch Besucher dürfen zeigen, was sie draufhaben – beim Ansetzen von Sauerkraut beispielsweise.

Beim täglichen Korso ziehen Kaltblutpferde und Arbeitsochsen schwer beladene Wagen durchs Dorf. Auch seltene Rinderrassen wie das Schwarzbunte Niederungsrind sind hautnah erleben. Eine Woche später, am 25. September, präsentiert das Museum ab 11.30 Uhr seine artenreichen Streuobstwiesen.

Ahr-Steig online: Sieben Wochen, sieben Etappen

Er war sehr beliebt und eine echte Marke – vor Corona, und vor der Flut. Jetzt feiert er bald seinen zehnten Geburtstag und muss sich neu aufstellen. Aber die Chance stehen gut, denn der Ahr-Steig ist wieder durchgehend von der Quelle der Ahr in Blankenheim bis zur Mündung in Sinzig wanderbar. Die Eröffnung des Prädikatswanderweges fand am 3. November 2012 in Walporzheim statt. Normalerweise organisiert Ahrtal-Tourismus jedes Jahr einen Wanderaktionstag. Die Aktion konnte aktuell nicht realisiert werden, doch es gibt eine Alternative: In den kommenden sieben Wochen rücken die sieben Etappen des Steigs online in den Fokus. Wanderer können Fotos von ihrer Lieblingsetappe hochladen, als Hauptgewinn winkt ein Hotelgutschein für zwei Personen. Das Foto entstand auf der fünften Etappe zwischen Rech und Dernau.

