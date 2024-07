Kurz mal weg Heißluftballon-Festival und Wassersport: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Badegäste legen sich an naturbelassenen Stränden in die Sonne. Bademeister kümmern sich an der „Bucht von Hückeswagen“ um die Sicherheit und feiern traditionell ein DLRG-Sommerfest. Am kommenden Wochenende (13./14.7.) gibt’s „gute Musik, kühle Getränke samt Probesegeln und Hüpfburg am Ufer“. Direkt an den Gestaden der Bever liegt die Zornige Ameise. Das kultige Ausflugslokal bietet eine gute Küche und Erfrischungen aller Art. Viele Gäste fragen, woher der Name kommt. Nun, über einen früheren Wirt, der für sein aufbrausendes Temperament bekannt war, soll ein Gast gesagt haben: „Der tobt wie eine zornige Ameise.“