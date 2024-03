Kurz mal weg Bergische Wanderwochen und Osterlauf: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Am Ufer der Nahe, zwischen Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein, befindet sich das Salinental. An mächtigen Schwarzdornhecken, Gradierwerke genannt, rieselt beidseitig Wasser aus den salzhaltigen Quellen der Region herab und verdunstet. Der Effekt: salzige Luft, freier Atem! In früheren Zeiten wurde hier Salz gewonnen, heute dient das System der Gesundheit. Neun Gradierwerke formieren sich zum größten Freiluftinhalatorium in Europa. Wasserräder, Triebwerkgräben und Arbeiterhäuser komplettieren das Ensemble. Infotafeln erklären die Technik, etwa die „Tröpfel-Gradierung“. Das Salinental ist barrierefrei zugänglich. Die Berieselung der Gradierwerke ist ab Ostern wieder in Betrieb.