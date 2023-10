Kurz mal weg Herbstfest und Schwebodrom: Vier Tipps für Ausflüge

Die Zeit ist also reif für ein eigenes Museum. Am letzten Sonntag wurde am historischen Schwebebahnhof Werther Brücke das Schwebodrom eröffnet . Der neue „Erlebnisort“ mit 600 Quadratmetern wurde in einem früheren Ladenlokal untergebracht. Hauptattraktion ist ein restaurierter Wagen Nr. 11 der Baureihe 1900, in ihm begeben sich die Besucher auf eine VR-Reise durch das Wuppertal des Jahres 1929. Die Schau wartet mit Originalexponaten auf und erinnert natürlich auch an den 21. Juli 1950, als bei einer Werbeaktion des Zirkus Althoff das damals vierjährige Elefantenmädchen Tuffi während der Fahrt ausbüxte und in die Wupper hüpfte. Tuffi zog sich nur einen kleinen Kratzer zu – und avancierte zur Werbeträgerin einer Milchmarke.