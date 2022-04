Konzerte, Märkte, Feste : Freizeit-Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region

Am Sonntag ist der erste Mai. Anlass für viele, ihrer Liebsten einen Maibaum zu setzen. Wir haben noch weitere Tipps fürs Wochenende aufgelistet. Foto: Frank Homann

Service Bonn/Region Am Wochenende stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen in Bonn und der Region an. Neben Frühlingsfesten locken Konzerte, Shows und Märkte. Hier gibt es Tipps für die Freizeitplanung.

Auch an diesem Wochenende gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten für Ausflüge und Kultur. Wer möchte, kann Bonn bei diversen Führungen aus neuen Blickwinkeln kennenlernen oder den Blick auf Bonns Bühnen richten, wo Musik, Kabarett oder Theater das Publikum erwarten. An den Veranstaltungsorten gelten die aktuellen Corona-Regeln. Hier ein Überblick über einige der Events am Wochenende in Bonn und der Region.

Tanz in den Mai

Die Walpurgisnacht oder Mainacht wird 2022 in Bonn und der Region wieder ausgiebig gefeiert. Wir haben die wichtigsten Locations aufgelistet. Dabei reicht die Auswahl vom Rock in den Mai zur Ü30 Party. Von Konzerten bis hin zu klassischen Gesellschaftstänzen - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Wo: unterschiedliche Veranstaltungsorte in Bonn und Siegburg

unterschiedliche Veranstaltungsorte in Bonn und Siegburg Wann: Samstag, 30. April bis Sonntag, 1. Mai

Samstag, 30. April bis Sonntag, 1. Mai Eintritt: zwischen 8 und 28 Euro Eintritt.

Besondere Rundgänge durch Bonn

Bonn bietet viele Sehenswürdigkeiten und kann immer wieder neu entdeckt werden. Der Verein Stattreisen bietet über das Wochenende verschiedene Rundgänge an, mit denen man die Bundesstadt aus einem neuen Blickwinkel kennenlernen kann.

Die verschiedenen Termine im Überblick:

Auf und unter's Pflaster: Samstag, 30. April, 14.00 Uhr, Treffpunkt: Poststraße/Ecke Maximilianstraße , Preis: 10 Euro, Tickets gibt es hier .

Samstag, 30. April, 14.00 Uhr, Treffpunkt: Poststraße/Ecke Maximilianstraße Mit dem Nachtwächter durch Bonn - Ein Gang durch die dunklen Seiten der Stadt : Samstag , 30. April, 20.30 Uhr, Treffpunkt: Rheingasse, Ecke Brassertufer , Preis: 10 Euro

West-Side-Seeing, die Bonner Weststadt: Sonntag, 1. Mai, 11 Uhr, Treffpunkt: an der Poppelsdorfer Allee / Ecke Baumschulallee, Preis: 10 Euro.

Jazzfest Bonn beginnt mit Kammerjazz von Michael Wollny

Nach zwei Jahren ohne Jazzfestival im Mai freuen sich nun rund 7000 Jazzfans auf einen fulminanten Monat und ein Jazzfest Bonn, wie man es bislang gewohnt war. Am Sonntag, 1. Mai, geht es im Bonner Opernhaus standesgemäß mit Kammerjazz von Michael Wollny los. Am 28. Mai rocken die Jazz-Jugend von der Jazzrausch Bigband sowie Toytoy X Salomea das Telekom Forum, das unbestuhlt ist und die Devise „Tanzen, tanzen, tanzen!“ ausgegeben hat. Das 12. Jazzfest Bonn glänzt mit zwölf Konzertabenden im Mai und mit insgesamt 23 einzelnen Konzerten.

Konzerttitel: EOS & Nils Klein/Michael Wollny Trio

EOS & Nils Klein/Michael Wollny Trio Ort: Theater Bonn - Opernhaus, Am Boeselagerhof 1, 53111 Bonn

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: Tickets ab 32,20 Euro bonnticket.de/ga-tickets

Wandern für den Wiederaufbau

An allen Mai-Wochenenden laden die Verkehrsvereine aus Altenahr, Mayschoß, Rech und Dernau zum „Wandern für den Wiederaufbau“ auf den Rotweinwanderweg ein. Ab 10 Uhr geht es auf die 15 Kilometer langen Etappen. Die Wege führen entlang der Rebhänge zwischen Marienthal und Altenahr. Unterwegs bieten 20 Wein- und Gastronomiestände kulinarische Genüsse der Region. Auch in den Orten selbst wird Programm geboten. Für den Zweck des Wiederaufbaus werden SolidAHRitäts-Armbänder sowie SolidAHRitäts-Weingläser angeboten. Für die Anreise werden Shuttlebusse eingesetzt. Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Bestehende Fahrausweise wie Monatstickets oder ein Jobticket aus VRM oder VRS sind auch in den Shuttle-Bussen und den angegebenen Linien an der Ahr über die Übergangsregelungen der Verkehrsverbände gültig. Informationen zur Anreise und die Wanderkarten stellt die Wiederaufbaugesellschaft „Zukunft Mittelahr“ auf ihrer Internetseite zur Verfügung.

Wo: Mehrere Startpunkte im Ahrtal

Mehrere Startpunkte im Ahrtal Wann: Samstag 30. April und Sonntag, 1. Mai, jeweils ab 10 Uhr

Sport im Park

Am Wochenende startet die Veranstaltung „Sport im Park“ auf der Hofgartenwiese in Bonn in die neue Saison. Von Montag bis Freitag gibt es an sechs Standorten wieder ein kostenloses Programm an der frischen Luft. Die Reihe startet am Samstag, 30. April, auf der Hofgartenwiese. Auf dem Programm stehen vier Stunden Sport: AROHA, Fit und Flex, Zumba, Full Body Workout, Yoga. Daneben werden Bewegung, Spiel und Sport für Kids angeboten: Kletterfelsen, Soccercourt und ActionStapler. Auch die Sportbewegung Special Olympics NRW stellt sich dort vor.

Wo: Hofgartenwiese, Bonn

Wann: Samstag, 30. April, 11 bis 15 Uhr

Samstag, 30. April, 11 bis 15 Uhr Tickets: Die Veranstaltung ist kostenlos

Magdalen Kožená, Sir Simon Rattle und das London Symphony Orchestra

Der britische Dirigent Sir Simon Rattle kommt in die Kölner Philharmonie. Er leitet das Konzert des London Symphony Orchesters. Für ihr Konzert in Köln haben Rattle und die Londoner Schumanns zweite Sinfonie ausgewählt, außerdem „Die sieben Todsünden“ von Kurt Weill. Komponiert 1933 geht es in diesem Werk um Desillusionierung und den Verlust von Träumen.

Wo: Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln

Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln Wann: Samstag, 30. April: 20 Uhr

Samstag, 30. April: 20 Uhr Eintritt: Tickets ab 29,50 Euro. Ticketkauf bei BonnTicket

Toys to Masters Newcomerfestival

Die Veranstaltung ist der mittlerweile größte Musikwettbewerb in Nordrhein-Westfalen, bei dem Solomusiker und Bands von Heavy Metal über Rock- bis Folkmusik um die meisten Votes des Publikums wetteifern. Im Rock- und Popzentrum Bonn haben die Basic-Level Auftritte bereits begonnen und laufen noch bis zum 6. Mai. An jedem Abend können Bands, die den Sprung zum Semi-Pro Level schaffen wollen, für wenig Eintritt gehört werden. Das große Finale findet traditionell im Dezember statt. 2021 hatte die Band Joker's Kingdom gewonnen.

Wo : RPZ, Moltkestraße 41, 53173 Bonn

RPZ, Moltkestraße 41, 53173 Bonn Wann: Samstag, den 29. April, 19 Uhr, Einlass 18.15 Uhr

Samstag, den 29. April, 19 Uhr, Einlass 18.15 Uhr Eintrit: 5 Euro. Weitere Informationen finden Sie hier.

