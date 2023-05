GA gelistet Acht kostenlose Unternehmungen in Bonn

„Einfach kommen und mitmachen“, so lautet das Motto von Sport in Park. An der Hofgartenwiese, im Kurpark Bad Godesberg, am Beueler Rheinufer und am Rochusplatz in Duisdorf gibt es von Montag bis Freitag bis Mitte September von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr jeweils verschiedene Sportangebote zum Mitmachen. Darunter sind zum Beispiel Tai-Chi, High Intensity Workouts sowie Pilates und Yoga. Hinzu kommen Aquakurse an bestimmten Tagen im Römerbad, Hardtbergbad und im Panoramabad Rüngsdorf. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, gesportelt wird bei jedem Wetter. Die Initiative Sport im Park besteht seit 2015.