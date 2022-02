GA gelistet : Diese Indoor-Aktivitäten gibt es in Bonn und der Region

Klettern können Groß und Klein - egal bei welchem Wetter. Foto: Holger Arndt

Bonn/Region Wir geben Tipps, was man in Bonn und der Region bei schlechtem Wetter unternehmen kann. Escape Rooms, Kletterhallen, Bowling und Lasertag sind nur einige Beispiele.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Jeder kennt diese Tage: Man möchte etwas Schönes mit Freunden oder der Familie unternehmen, aber das Wetter zeigt sich nicht von seiner besten Seite. Deshalb zu Hause bleiben? Muss nicht sein. Wir haben ganz verschiedene Freizeitaktivitäten zusammengestellt, die allesamt unabhängig vom Wetter sind:

Escape Rooms in Bonn

Diese Freizeitaktivität ist spannend und abwechslungsreich. Bei dem Spiel wird eine Gruppe von Leuten in einem Raum eingesperrt, aus dem sie sich befreien muss. Dabei ist Köpfchen gefragt: Anhand von Teamwork müssen innerhalb von 60 Minuten geheime Botschaften entdeckt und bestimmte Hinweise miteinander kombiniert werden, um das Rätsel, das in eine Rahmenhandlung eingebettet ist, zu lösen. Die Spieler werden währenddessen von einem Spielleiter per Videokamera beobachtet und können von ihm, wenn nötig, Tipps erhalten.

Escape Rooms von „60 Minutes“:

Der Organisator „60 Minutes“ hat seine Räume an zwei Standorten. „Lagerhaus 57“ findet man in der Alfred-Bucherer Straße 57. „Der Mafia Clan“ und „Geisterstunde“ in der Endenicher Allee 27 sind zwei weitere Optionen. Buchungen und Informationen zu den unterschiedlichen Escape-Räumen findet ihr auf der Seite von „60 Minutes“.

Die Inhaber weisen darauf hin, dass das Personal geimpft ist, die Räume mit Luftreinigern ausgestattet sind und ständig gelüftet werden. Zudem werden die Spiel-Gruppen vor Ort getrennt. Es gelten ansonsten die Corona-Regeln der Stadt Bonn.

Escape Rooms von „Fluchtgefahr“:

Der Anbieter „Fluchtgefahr“ betreibt fünf Räume in der Endenicher Straße 282. Sie heißen „Sherlock“, „Tatort“, „Robin“, „Kuckucksnest 1“ und „Kuckucksnest 2“. Buchungen und Informationen zu den unterschiedlichen Escape-Rooms findet ihr auf der Seite von „Fluchtgefahr“ und über die Telefonnummer 0228/52269834.

Der Betreiber weist darauf hin, dass der Einlass ins Haus nur mit vollständiger Impfung (mindestens seit 14 Tagen) plus Vorlage eines negativen Corona-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) möglich ist. Ausgenommen von der 2G+-Regel sind Geboosterte und Genesene (deren Corona-Erkrankungsnachweis nicht älter als drei Monate ist). Zudem werden die Spiel-Gruppen vor Ort getrennt. Es gelten ansonsten die Corona-Regeln der Stadt Bonn.

Escape Rooms Bonn

Die Escape Rooms Bonn findet ihr in der Friesdorfer Straße 140. Ihr habt zwei Themen-Räume zu Auswahl, die ihr online buchen könnt, per Telefon über die Nummer 0228/50446735 oder per Mail: info@escaperoomsbonn.de.

Es gilt die 2G-Regelung und ansonsten die Corona-Regeln der Stadt Bonn.

Escape Rooms Bonn hat auch einen Raum in der Lasertag Arena, Königswinterer Straße 112-114. Ein erster Raum zum Thema „Raumschiff“ mit der „Mission Erde“ ist bereits in Betrieb. Buchen kann man online oder per Telefon unter 0228/41016444. Infos zum Angebot und den Öffnungszeiten gibt online auf der Lasertag Arena-Seite.

In der Lasertag Arena gilt allgemein die 2G+-Regel (Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren sind davon ausgenommen - in den Ferien müssen sie sich allerdings vorher testen lassen). Ansonsten gelten auch hier die Corona-Regeln der Stadt Bonn.

Kletterhalle „Boulders Habitat“ in Bonn

Wie ist das Gefühl, ganz oben angekommen zu sein? Das lässt sich in der Kletterhalle – unter Umständen – herausfinden. Der Klettersport bietet nicht nur Spaß. Er stellt eine Herausforderung dar, die mit Geschicklichkeit und Kraft überwunden werden muss.

Die zwei Hallen von „Boulders Habitat“ sind reine Boulderhallen, das heißt hier wird über einer weichen Matte in Absprunghöhe ohne Seil geklettert.

In Bonn gibt es zwei Hallen von „Boulders Habitat“. Foto: Horst Müller

Die Hallen liegen:

linksrheinisch in der Siemensstraße 20, 53121 Bonn-Dransdorf und rechtsrheinisch in der Paulusstraße 22, 53227 Bonn-Beuel.

Aktuell gilt in den Hallen die 2G+-Regel. Ausgenommen von einem Test-Nachweis sind: Geboosterte, Geimpfte (wenn die zweite Impfung mindestens 14 Tage und maximal 90 Tage zurückliegt), Genesene (wenn der positive PCR-Test mindestens 27 Tage und maximal drei Monate alt ist, Genesene, die zusätzlich eine Impfung bekommen haben (Reihenfolge ist egal, Schüler

Minderjährige bis 14 Jahre müssen keinen Negativnachweis erbringen. Bei Minderjährigen ab 15 Jahren kann ersatzweise zum Negativnachweis ein gültiger Schülerausweis vorgelegt werden.

Weitere Hinweise gibt es hier.

Öffnungszeiten und Kontakt:

Mo bis Fr: 9 Uhr bis Mitternacht

Sa bis So: 9 bis 22 Uhr

0228/36034916

info@bouldershabitat.de, Telefon: 0228/36034917 (Bonn-Dransdorf) und 0228/42205945 (Bonn-Beuel)

„Sea Life“ in Königswinter

Im „Sea Life“ in Königswinter lauft ihr durch Gänge aus Glas, die durch ein riesiges Aquarium führen und somit rundum von Wasser umgeben sind. In dem Unterwasser-Zoo gibt es zahlreiche Meerestiere zu sehen, darunter auch Haie, Rochen und Wasserschildkröten.

Das Sea Life liegt in der Rheinallee 8, 53639 Königswinter. Tickets könnt ihr online buchen.

Alle Informationen rund um den Besuch während der Corona-Pandemie gibt es hier.

In Königswinter befindet sich das „Sea Life“. Foto: ©SEA LIFE

Öffnungszeiten:

Täglich 10 bis 17 Uhr

Soccerhallen in Bonn

Auch für alle Fußballer gibt es Möglichkeiten, bei schlechtem Wetter drinnen spielen zu gehen. So bieten sich in Bonn die folgenden beiden Soccerhallen an.

Soccer Center

Das Soccer Center befindet sich im Bonner Logsweg 131, 53123 Bonn-Lessenich.

Teilnehmen darf aktuell nur, wer einen 2G+-Nachweis erbringt. Ausgenommen sind Geboosterte (dreimal geimpft). Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren sind von den 2G- und 2G+-Regeln ausgenommen. Ansonsten gelten auch hier die Corona-Regeln der Stadt Bonn.

Öffnungszeiten:

Buchungen täglich vom 10 bis 23 Uhr möglich

Bürobesetzung erst ab 12 Uhr

Gastronomie Mo.-Fr. von 17 Uhr bis Mitternacht und am Wochenende von 12 bis 22 Uhr

Sportpark Troisdorf

Im Sportpark in Troisdorf befindet sich eigenen Angaben zufolge die erste klimatisierte Soccerhalle in Deutschland. Sie liegt an der Heinkelstraße 3, 53844 Troisdorf. Fragen und Buchungen online oder unter der Telefonnummer 0800/4443332 oder per Mail unter soccer@sportpark.ag.

Dort erfahrt ihr auch alles über die aktuell geltenden Corona-Regeln im Sportpark.

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 12 bis 22 Uhr

Sa und So: 9.30 bis 22 Uhr

Indoor-Spielplatz, Lasertag und Bowling in Bonn

„Das Piratenland“ in Bonn

Zur Sportmeile in Bonn-Buschdorf gehört auch das „Piratenland“ – ein großer Indoor-Spielplatz für Kinder. Hier können die Kleinen sich unter anderem an einem Klettergerüst in Form eines Schiffes, einer Hüpfburg und einer Mini-Kartbahn erfreuen. Das Piratenland befindet sich in der Otto-Hahn-Straße 96, 53117 Bonn-Buschdorf. Weitere Infos gibt es telefonisch unter 0228/677675 oder per Mail unter piratenland-bonn@t-online.de.

Hinweise zur aktuellen 2G+-Regelung findet ihr auf der Piratenlandseite. Von der Testpflicht befreit sind Kinder unter sechs Jahren. Es gilt Maskenpflicht für alle ab sechs Jahren. Kinder dürfen ohne Maske auf den Geräten spielen.

Öffnungszeiten:

Di bis Fr: 14 bis 18.30 Uhr

Sa, So und an Feiertagen: 11 bis 19 Uhr

„Lasertag Area“ in Troisdorf

Eine weitere beliebte Freizeitaktivität ist Lasertag. Das Spiel läuft ähnlich ab wie Paintball, nur dass jeder Akteur mit sogenannten Phasern, die Laserstrahlen „abfeuern“, sowie einer blinkenden Weste ausgestattet ist, deren Sensoren die "Laser-Treffer" melden.

Eine Mission in der „Lasertag Area Troisdorf“ dauert 15 Minuten und kostet 7,90 Euro, dazu gibt es weitere Rabatt-Angebote und Specials. Gespielt werden darf ab einem Mindestalter von zwölf Jahren. Weitere Infos findet ihr auf der Webseite des Anbieters. Buchungen könnt ihr am einfachsten online vornehmen.

Die Lasertag Area liegt in der Max-Planck-Straße 2a, 53842 Troisdorf. Einen Überblick über die Öffnungszeiten gibt es hier.

Lasertag Arena Bonn

Die Lasertag Arena Bonn befindet sich in Bonn-Beuel in der Königswinterer Straße 112-114. Eine Mission kostet 7 Euro und dauert 15 Minuten. Es gibt Rabatte und Specials - insbesondere an Feiertagen und während der Schulferien -, die auf der Webseite aufgelistet sind. In Bonn darf ab einem Mindestalter von zehn Jahren gespielt werden.

Hinweise zur aktuell geltenden 2G+-Regel in den Räumen stehen auf der Homepage der Lasertag Arena. Schüler bis einschließlich 15 Jahren sind von der Testpflicht befreit. Dies gilt allerdings nicht für die Ferienzeiten. Hier müssen Kinder ab sechs Jahren einen negativen Corona-Test nachweisen (Selbsttest reicht nicht aus).

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 15 bis 21 Uhr

Sa: 12 bis 23 Uhr

So: 12 bis 19 Uhr

Bowling in Bonn und der Region

In der Region gibt es auch einige Bowling-Center, die sich anbieten, um dort Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen.

Bowling Arena Spich

Eines davon ist die „Bowling Arena Spich“ in der Heinkelstraße 1, 53844 Troisdorf. Die Preise variieren je nach Tag und Uhrzeit.

Öffnungszeiten:

Mo bis Do: 16 bis 22 Uhr

Fr: 16 Uhr bis Mitternacht

Sa: 12 Uhr bis Mitternacht

So: 12 bis 22 Uhr

Pin-up

Ein weiteres ist die „Pin-up“-Bowlingbahn in der Johann-Philipp-Reis-Straße 7, 53332 Bornheim. Die Preise variieren je nach Tag und Uhrzeit.

Öffnungszeiten:

Mo bis Do: 17 bis 23 Uhr

Fr: 16 bis 1 Uhr

Sa: 12 bis 1 Uhr

So: 10 bis 22 Uhr

Indoor Minigolf „Glowing Rooms“ in Köln

Unsere Liste setzen wir mit Minigolf fort – ja, auch das kann man drinnen spielen. Einen eindrucksvoll gestalteten Indoor-Minigolf-Platz findet ihr bei „Glowing Rooms“ in Köln. Die Minigolfbahnen an den zwei Standorten sind neonfarben bemalt und mit Schwarzlicht ausgestattet. Außerdem werden 3D-Effekte mithilfe von speziellen Brillen eingesetzt.

Die Glowing Rooms befinden sich an der Venloer Straße 383 (Köln-Ehrenfeld) und an der Aachener Straße 68 (Köln-City). Buchungen könnt ihr am einfachsten online vornehmen.

Auf dieser Seite findet ihr auch die Hinweise zur aktuell geltenden 2G+-Regel.

„Jumphouse“ in Köln

Köln hat natürlich noch mehr zu bieten: Eine besondere und sehr beliebte Attraktion ist das „Jump-House“. Hier besteht eine große Halle komplett aus Trampolinen und wird mit weiteren verschiedenen Sprung-Geräten bereichert. Buchen könnt ihr über die Homepage von Jump-House.

Das „Jump-House“ findet ihr in der Köhlstraße 10, 50827 Köln-Ossendorf.

Hinweise zu den aktuellen Corona-Regeln gibt es hier.

Das „Jump House“ findet ihr in Köln. Foto: obs/JUMP House Holding GmbH/JUMP House / Anna-Lena Ehlers

Indoor Paintball in Köln