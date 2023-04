GA gelistet Diese Ausflüge in Bonn und der Region kosten nichts

2020 wurde die erste Bonner Sportbox an der Oper aufgestellt, mittlerweile steht auch eine am Post Tower. In der Box, die per App kostenlos gebucht und geöffnet werden kann, befindet sich reichlich Material für das Outdoor-Training: Springseile, Kettlebells, Yogamatten und Speedminton-Sets laden zum Sport an der frischen Luft ein.