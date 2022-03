GA gelistet : Diese Cafés rund um Bonn sind besonders familienfreundlich

Bonn/Region Ein Ausflug mit der Familie führt oft für eine kleine Pause in ein Café. Doch nicht jedes Lokal ist auf spielende Kinder eingerichtet. Der General Anzeiger listet Cafés in Bonn und der Region, die besonders familienfreundlich sind.

Wonnetörtchen

Blechkatze

Die "Blechkatze" in Altenahr ist ein Spiel- und Familiencafé. Hier können sich Kinder im Musizieren mit verschiedenen Instrumenten erproben, spielen, malen oder lesen. Das Café liegt unterhalb der Burg Are und neben dem Eingang ins Naturschutzgebiet Langfigtal. Von dort aus können Familien Spaziergänge machen. Aufgrund der Auswirkungen durch die Hochwasserkatastrophe, ist die „Blechkatze“ zurzeit geschlossen.

Frühstücksbuffet mit Kinderbetreuung

Mayras Wohnzimmer

Halli Galli

Die Glocke

Vor allem sonntags beim Brunch kommen Familien im Restaurant "Die Glocke" auf ihre Kosten. Von 10 bis 14.30 Uhr bietet das Restaurant in Sankt Augustin-Hangelar Kinderbetreuung während des Frühstücks und ein Kinderbuffet an.

Das empfehlen GA-Leser

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Cafés in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt ein Café in der Auflistung? Schicken sie uns eine E-Mail an online@ga.de.