Konzerte, Feste, Europatag : Freizeit-Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region

Am Samstag findet auf dem Marktplatz der Europatag Bonn statt. Foto: Max Malsch (Archiv)

Service Bonn/Region Am Wochenende stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen in Bonn und der Region an. Es locken Shows, Konzerte und einige kulturelle Angebote. Auch der Europatag findet wieder statt.Hier gibt es Tipps für die Freizeitplanung.

Auch an diesem Wochenende gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten für Ausflüge und Kultur. Wer möchte, kann Bonn bei diversen Führungen aus neuen Blickwinkeln kennenlernen oder den Blick auf Bonns Bühnen richten, wo Musik, Kabarett oder Theater das Publikum erwarten. An den Veranstaltungsorten gelten die aktuellen Corona-Regeln. Hier ein Überblick über einige der Events am Wochenende in Bonn und der Region.

„Undressed - Natürlich anziehend“ im GOP Varieté-Theater

Das Circus-Theater „Bingo“ aus Kiew bringt für ein letztes Wochenende eine beeindruckende Show auf die Bühne des GOP Varieté-Theater. „Undressed“ bietet alles, was das Herz begehrt: Artistik, die ungläubig macht, Live-Musik, und eine gewisse Portion Humor. Thematisch beschäftigt sich die Gruppe dabei mit dem Wahrhaftigen, der natürlichen Ästhetik von Bewegung und der Essenz der Show. Nähere Informationen zu Tickets und der Veranstaltung bietet das GOP Varieté-Theater auf seiner Webseite.

Wo: GOP Varieté-Theater - Karl-Carstens-Straße 1, 53113 Bonn

GOP Varieté-Theater - Karl-Carstens-Straße 1, 53113 Bonn Wann: 6. Mai bis 7. Mai: 18 Uhr und 21 Uhr, 8. Mai: 14 Uhr und 18 Uhr

6. Mai bis 7. Mai: 18 Uhr und 21 Uhr, 8. Mai: 14 Uhr und 18 Uhr Eintritt: Tickets ab 42,90 Euro

Besondere Rundgänge durch Bonn

Bonn bietet viele Sehenswürdigkeiten und kann immer wieder neu entdeckt werden. Der Verein Stattreisen bietet über das Wochenende verschiedene Rundgänge an, mit denen man die Bundesstadt aus einem neuen Blickwinkel kennenlernen kann. Tickets gibt es hier.

Die verschiedenen Termine im Überblick:

Die Vier-Viertel-Tour, geführte Radtour: Sonntag, 8. Mai, 11 Uhr, Treffpunkt: Altes Rathaus Bonn, Markt, Preis: 10 Euro + Ticket für die Fähre

Sonntag, 8. Mai, 11 Uhr, Treffpunkt: Altes Rathaus Bonn, Markt, Preis: 10 Euro + Ticket für die Fähre Mit dem Nachtwächter durch Bonn - Ein Gang durch die dunklen Seiten der Stadt : Samstag , 7. Mai, 20.30 Uhr, Treffpunkt: Rheingasse, Ecke Brassertufer , Preis: 10 Euro

Theaterspaziergang Shoppen in Bonn vor 100 Jahren: Sonntag, 8. Mai, 15 Uhr, Treffpunkt: Altes Rathaus Bonn, Markt, Preis: 10 Euro.

Bonner Jazzchor singt im Pantheon

Unter der Leitung vom mehrfach Grammy-nominierten Sänger und Arrangeur Andrea Figallo gibt der Bonner Jazzchor sein erstes Konzert im Jahr 2022. Er präsentiert dabei auch neue, während der Corona-Pandemie entstandene Stücke und nimmt das Publikum mit auf eine facettenreiche Reise. Alles mit viel Gefühl - und alles a cappella.

Ort: Pantheon Theater Bonn - Siegburger Straße 42, 53229 Bonn

Wann: Sonntag , 8. Mai : 19 Uhr

Sonntag 8. Mai Eintritt: Tickets 19 Euro

Kunstmuseum Bonn eröffnet neu präsentierte Sammlung

Das Kunstmuseum Bonn feiert sein 30-jähriges Jubiläum an der Museumsmeile mit einer Neupräsentation seiner Sammlung unter dem Motto „Raum für phantasievolle Aktionen“. Am Sonntag lädt es zur Eröffnung und dazu, in zwanzig Räumen einen ganz neuen Blick auf bedeutende Werke der Gegenwart zu werfen und die vielseitige Sammlung zu entdecken. Neben Malerei finden auch Film, Fotografie und Installationen ihren Platz. Ein Kinder-Raum mit Werken von Patricia Thoma bietet die Möglichkeit zum Mitmachen und Erkunden.

Wo: Kunstmuseum Bonn - Helmut-Kohl-Allee 2, 53113 Bonn

Kunstmuseum Bonn - Helmut-Kohl-Allee 2, 53113 Bonn Wann: Sonntag, 8. Mai: 11 Uhr

Sonntag, 8. Mai: 11 Uhr Eintritt: Der Eintritt ist frei

Benefizkonzert für die Ukrainische Flüchtlingshilfe

Immer noch erreichen uns täglich schwer fassbare Berichte aus der Ukraine, der Krieg veranlasst viele Menschen zur Flucht. Hilfe erfahren diese Menschen unter anderem von der Ukrainischen Flüchtlingshilfe, für die am Sonntag in der Aula der Universität Bonn ein Benefizkonzert stattfindet. Die Junge Philharmonie Köln führt Werke von Mozart und Tschaikowsky, aber auch Swing Musik für einen guten Zweck auf. Tickets vorzubestellen ist sowohl online als auch telefonisch möglich, Restkarten werden ab 15.30 Uhr an der Tageskasse verkauft.

Wo: Aula der Universität Bonn - Regina-Pacis-Weg 3, 53113 Bonn

Aula der Universität Bonn - Regina-Pacis-Weg 3, 53113 Bonn Wann : Sonntag, 8. Mai: 17 bis 19 Uhr, Einlass 16.30 Uhr

: Sonntag, 8. Mai: 17 bis 19 Uhr, Einlass 16.30 Uhr Tickets: ab 15 Euro, Vorbestellung hier möglich

Schallplattenbörse im Brückenforum

Vinyl-Fans haben am Sonntag ein klares Ziel: Die Bonner Schallplattenbörse im Brückenforum. Neben echten Platten gibt es eine große Auswahl an CDs, DVDs und Merchandise. Von wahren Sammlerstücken bis hin zu günstigen Tonträgern kann alles erstanden werden. Also: eintauchen und stöbern!

Wo: Brückenforum - Friedrich-Breuer-Straße 17, 53225 Bonn

Wann: Sonntag, 8. Mai: 11 bis 16 Uhr

Sonntag, 8. Mai: 11 bis 16 Uhr Tickets: 4 Euro

Remagen feiert Rigomagus-Fest

Wer ein Ausflugsziel für die ganze Familie sucht, ist am Wochenende in Remagen richtig. Die Stadt feiert ihre römische Vergangenheit und die Eintragung als Weltkulturerbe mit einem zweitägigen Festival. Es gibt eine vielfältige Auswahl an Mitmachangeboten und Programm für die ganze Familie, Informationsstände und Darsteller, die in das Leben in der Römerzeit mitnehmen. Der Veranstalter empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mehr Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der Webseite der Stadt Remagen.

Wo: Historisches Dreieck Remagen

Historisches Dreieck Remagen Wann: Samstag, 7. Mai und Sonntag, 8. Mai: 11 bis 18 Uhr

Samstag, 7. Mai und Sonntag, 8. Mai: 11 bis 18 Uhr Eintritt: Der Eintritt ist frei.

„Charles Ives: Universe Symphony“ in der Philharmonie Köln

Die Kölner Philharmonie präsentiert am Sonntag Charles Ives „Universe Symphony“: Ein ambitioniertes Werk, an dem der Komponist von 1915 bis zu seinem Tod 1954 immer wieder mit Unterbrechungen arbeitete und das er nicht beendete. Johnny Reinhard stellte 1996 die Aufführungsfassung fertig, die nun in der Philharmonie gehört werden kann. Ives wollte in seiner Komposition die Gesamtheit der Schöpfung in Musik bannen. Für die Ticketpreise gibt es verschiedenste Ermäßigungen, mehr dazu auf der Webseite der Philharmonie Köln.

Wo: Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln

Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln Wann: Sonntag, 8. Mai: 20 Uhr

Sonntag, 8. Mai: 20 Uhr Eintritt: Tickets ab 30 Euro

Bonner Europatag

Unter dem Motto „Stories of Europe - Zeig mir dein Europa“ findet am Samstag nach zwei Jahren Pause wieder der bunte Europatag auf dem Bonner Marktplatz statt. Verschiedene Organisationen und Vereine stellen sich vor und informieren rund um die europäische Freundschaft. Mitmachen ist möglich und erwünscht. Auch an die Kleinen wurde gedacht: Es gibt unter anderem eine Europa-Kletterpyramide und Flaggen-Schminken. Oberbürgermeisterin Katja Dörner eröffnet die Veranstaltung um 12 Uhr.

Wo: Markt und Altes Rathaus - Markt 1, 53113 Bonn

Markt und Altes Rathaus - Markt 1, 53113 Bonn Wann: Samstag, 7. Mai: 11 bis 16 Uhr

Samstag, 7. Mai: 11 bis 16 Uhr Eintritt: Die Veranstaltung ist öffentlich und gratis.

Toys to Masters Newcomerfestival

Die Veranstaltung ist der mittlerweile größte Musikwettbewerb in Nordrhein-Westfalen, bei dem Solomusiker und Bands von Heavy Metal über Rock- bis Folkmusik um die meisten Votes des Publikums wetteifern. Im Rock- und Popzentrum Bonn geht das Basic Level des Wettbewerbs am Freitag in die letzte Runde. Hier können Bands, die den Sprung zum Semi-Pro Level schaffen wollen, für wenig Eintritt gehört werden. Das große Finale findet traditionell im Dezember statt. 2021 hatte die Band Joker's Kingdom gewonnen.

Wo : RPZ, Moltkestraße 41, 53173 Bonn

RPZ, Moltkestraße 41, 53173 Bonn Wann: Freitag, 6. Mai: 19 Uhr, Einlass 18.15 Uhr

Freitag, 6. Mai: 19 Uhr, Einlass 18.15 Uhr Eintrit: 5 Euro Weitere Informationen finden Sie hier.

Kleine Tiere ganz groß im Haus der Natur in Bonn

Zum Forschen und Entdecken lädt das Haus der Natur am Samstag bei der Veranstaltung „Springschwanz, Kellerassel und Co. - Kleine Tiere ganz groß“ ein. Nach einem gemeinsamen Waldspaziergang, bei dem Proben des Waldbodens entnommen werden, untersuchen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Waldlabor die Winzlinge unter den Waldbewohnern. Geeignet ist die Veranstaltung besonders für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren und deren Begleitpersonen. Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich und über die Volkshochschule Bonn buchbar.

Wo : Haus der Natur - An der Waldau 48, 53127 Bonn

: Haus der Natur - An der Waldau 48, 53127 Bonn Wann : Samstag, 7. Mai: 10 bis 12 Uhr

: Samstag, 7. Mai: 10 bis 12 Uhr Tickets: 3 Euro für Kinder, 6 Euro für Erwachsene

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(ga)