Von Bonn bis Rheinbach Diese Frühlingsmärkte stehen in Bonn und der Region an

„Fühl dich Frühlich“ heißt es am ersten Aprilwochenende in Bad Honnef. Viele Stände säumen die Bad Honnefer Innenstadt und bieten Ware an, die Lust auf Frühling machen. Im Jahr 2022 gab es zudem spannende Angebote für Kinder, wie eine Kletterwand. Am Sonntag öffnen zudem auch die Einzelhändler zwischen 13 und 18 Uhr ihre Türen.