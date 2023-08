Kurz mal weg Feierabendmarkt und Blumenfestival: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

84 Meter breit, sechs Meter tief: Den Vergleich mit Niagara oder Iguazu sollte man im Siegtal erst gar nicht bemühen. Der Siegwasserfall in Schladern ist kein Wunderwerk der Natur, sondern ein nüchternes Zeugnis der Industrialisierung. Beim Bau einer Bahnstrecke haben Ingenieure 1858 den kurvenreichen Wasserlauf an dieser Stelle per Durchstich „korrigiert“. 1891 siedelte sich das britische Kupferwerk Elmore’s an – und eroberte mit nahtlosen Kupferrohren den Weltmarkt. 1966 verkaufte Elmore’s an Kabelmetal Osnabrück. 1995 wurde das Werk stillgelegt. Die Gemeinde Windeck und eine Bürgerkulturstiftung bauten den Komplex zum Bürger- und Kulturzentrum Kabelmetal aus. Am 20. September 2013 wurde eröffnet.