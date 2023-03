Jungpflanzen, besondere Arten und Spalierobst Diese Gartenmärkte, Gärtnereien und Baumschulen gibt es rund um Bonn

Blühende Winterpflanzen, ein großes Sortiment an Beet- und Balkonpflanzen sowie Innen- und Außenkeramik finden Kunden in Kissener’s Gartenmarkt. Auch eine große Auswahl an Düngemittel, Sämereien und Pflanzenschutzmitteln stehen zum Angebot. Zum Service gehören unter anderem Gartenneuanlegungen und Pflanzungen, Lieferung und Verlegung von Rollrasen und Baumfällung. Der Familienbetrieb in vierter Generation plant derzeit, das Gartencenter abzureißen und durch einen modernen Gartenmarkt zu ersetzen