GA gelistet : In diesen Bonner Clubs kann an Weihnachten gefeiert werden

Auch an Heiligabend öffnen viele Bonner Clubs ihre Pforten. Foto: dpa/Christoph Soeder

Bonn Zu Weihnachten muss es nicht immer ruhig und besinnlich sein: Die Bonner Clubs bieten einige Veranstaltungen an, auf denen sich Gäste den Weihnachtsstress von der Seele tanzen können.



Ob mit Weihnachtsliedern, Electrosounds oder bei einem Ugly Sweater Contest: Die Bonner Clubszene verspricht abwechslungsreiche Events für den Heiligen Abend.

Pre-Xmas Rave und Weihnachtsparty im Untergrund

Unter dem Motto „Dancing around the Christmas Tree“ treffen sich Partygäste an Heiligabend ab 23 Uhr im Untergrund. Alle, die schon früher in Feierlaune sind, können am 23. Dezember ab 22 Uhr mit Electrosounds in den Weihnachtstag tanzen. Für den Pre-Xmas Rave wird per Instagram und Facebook ein „Wodka Bottel Package“ verlost.

Wo: Untergrund, Kesselgasse 1, 53111 Bonn

Untergrund, Kesselgasse 1, 53111 Bonn Wann: 23. Dezember ab 22 Uhr und 24. Dezember ab 23 Uhr

23. Dezember ab 22 Uhr und 24. Dezember ab 23 Uhr Weitere Infos: Untergrund

Ugly Sweater Contest und Weihnachtsparty im Carpe Noctem

Auch eine der ältesten Diskotheken Bonns, das Carpe Noctem, mischt ordentlich in der Weihnachtsfeierei mit. Vom 23. bis 26. Dezember werden verschiedene weihnachtliche Veranstaltungen angeboten. An Heiligabend findet die Partyreihe „Bonnvoyage“ in der Weihnachtsedition statt. Bei einem Ugly Sweater Contest werden Gäste am ersten Weihnachtstag dazu herausgefordert, die schrecklich-schönsten Weihnachtspullis zur Schau zu tragen.

Wo: Wesselstraße 5, 53113 Bonn

Wann: 24. und 25. Dezember ab 22 Uhr

24. und 25. Dezember ab 22 Uhr Weitere Infos: Carpe Noctem

Weihnachten in der N8schicht

Als kleines Weihnachtsgeschenk erhalten alle Gäste an Heiligabend in der N8schicht ein Gratisgetränk nach Wahl. Auch am ersten und zweiten Weihnachtstag kann in dem Club in der Bornheimer Straße kräftig gefeiert werden. Am 23. Dezember wird „ausgeglüht“: Auf zwei Floors können Partygäste wahlweise bei elektronischer Musik oder Weihnachtshits in das Weihnachtsfest starten.

Wo: Bornheimer Straße 20-22, 53111 Bonn

Bornheimer Straße 20-22, 53111 Bonn Wann: 24. Dezember ab 23 Uhr

24. Dezember ab 23 Uhr Weitere Infos: N8schicht

Weihnachten in der Falle

Seit Anfang November darf Die Falle, nachdem der Club nur wenige Monate nach der Wiedereröffnung wegen Lärmbelästigung geschlossen werden musste, mit einer vorläufigen Betriebserlaubnis wieder zum Feiern einladen. An Heiligabend können Besucher ab 22 Uhr auf der „Holy X-Mas Party“ zu gemischter Musik tanzen.

Wo: Belderberg 15, 53113 Bonn

Wann: 24. Dezember ab 22 Uhr

24. Dezember ab 22 Uhr Weitere Infos: Die Falle

„The Miracle of Christmas“ in der Jazz Galerie

Für den 24. Dezember bietet die Jazz Galerie keine Veranstaltung an, dafür können Partyliebhaber am 1. Weihnachtsfeiertag bei abwechslungsreicher Musik feiern und den Weihnachtsstress endgültig hinter sich lassen.

Wo: Oxfordstraße 24, 53111 Bonn

Oxfordstraße 24, 53111 Bonn Wann: 25. Dezember ab 22 Uhr

25. Dezember ab 22 Uhr Weitere Infos: Jazz Galerie

