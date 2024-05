GA gelistet Acht kostenlose Unternehmungen in Bonn

Hier dreht sich alles um das Motto: „Pflanzenvielfalt sammeln – verstehen – erleben – erhalten!“ Vor allem zur Blütezeit ist der Botanische Garten ein wahres Farbenspiel: Wer sich für Pflanzen interessiert, kann hier mehr zu Geschichte und Herkunft erfahren oder sich an dem satten Grün erfreuen. Spannend sind auch die Gewächshäuser, die zu jeder Jahreszeit eine grüne Oase und einen Einblick in eine andere Welt ermöglichen, zum Beispiel mit tropischen Gewächsen oder Stauden, die sich am wohlsten auf Wüstenboden fühlen. Der Eintritt ist an allen Tagen kostenlos.