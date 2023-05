GA-Radtour in der Region Erkundung der wundersamen Bäume im Kottenforst

Die nächste lokalhistorisch bedeutsame Stätte wird über die Alfterer Hufebahn erreicht. Dort, wo der Radler auf die Roisdorfer Hufebahn trifft, steht der Kamelleboom, oder treffender: zwei Exemplare davon. Im Spätmittelalter markierte der Baum die Grenze zwischen Alfter, Bornheim und Heimerzheim. Vom ihm steht aber nur noch der hohle Stamm. Und das auch nicht mehr am ursprünglichen Platz. An seinem alten Standort haben die Heimatvereine Alfter und Bornheim 1978 eine Linde gepflanzt. Der Name des Baums rührt von einer Legende her. Bauersfrauen aus den Dörfern an der Swist gingen zu Fuß durch den Wald, um ihre Waren zur Roisdorfer Station der 1844 eröffneten Eisenbahn zu bringen. In Köln verkauften sie Obst und Gemüse. Abends liefen ihnen auf dem Heimweg von der Bahnstation ihre Kinder entgegen, die darauf warteten, mit aus der Stadt mitgebrachten Süßigkeiten beschenkt zu werden. Die Geschichte menschlicher Aktivitäten im Kottenforst geht indes viel weiter zurück als bis ins Mittelalter. So weisen im Wald Tafeln und Schilder auf die alte römische Wasserleitung zur Versorgung Kölns hin, von der noch heute Gräben oder gar erhaltene Überreste zu sehen sind.