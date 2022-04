GA gelistet : Diese Straßenfeste gibt es in Bonn und der Region

Bonn/Region Musik, Kulinarik, Weinproben und Flohmärkte - Straßenfeste laden mit vielen Attraktionen zum Feiern ein. Welche Gassen jährlich zu Festmeilen werden, erfahren Sie hier.

Das Poppelsdorfer Straßenfest

Maikäferfest Oberkassel

Kirschblütenfest in der Altstadt

Prunus serrulata - so lautet der wissenschaftliche Name der Japanischen Kirschblüte, die auch in der Bonner Altstadt blüht. In den Achtzigerjahren wurden die Kirschbäume während Sanierungsarbeiten an den Bürgersteigen der Altstadt gepflanzt. Mittlerweile verwandeln etwa 300 Stück davon die Straßen jedes Jahr im Frühling in ein Meer aus rosa leuchtenden Blüten. Das Spektakel, das Tausende Besucher aus aller Welt anzieht, ist jedes Jahr Anlass für das Kirschblütenfest. Neben Musik, Tanz und Street-Food finden sich zahlreiche Flohmarktstände in den Straßen wieder. Der Ansturm war in den vergangenen Jahren so enorm, dass die Stadt beschloss, einige Straßenteile, etwa in der Heerstraße, für den Autoverkehr zu sperren.