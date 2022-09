Kirmes, Konzerte, Halbmarathon : Die besten Tipps fürs Wochenende in Bonn und der Region

Die traditionelle Kirmes „Pützchens Markt“ startet am Freitag. Foto: Max Malsch

Service Bonn/Region Beethoven, Pützchens Markt, Newcomerfestival und mehr - am Wochenende ist wieder einiges los in Bonn und der Region. Das sind unsere Tipps für Freitag, Samstag und Sonntag.

Ob Kirmesliebhaber, Beethoven-Fans, Musiker oder Sportler: Kommendes Wochenende bietet Bonn wieder einmal Programm für Groß und Klein.

Beethoven Moves!

Bei Beethoven Moves! dreht sich alles um eine Performance aus Tanz, Musik und Rap zu Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 5. Jugendliche aus Kolumbien, Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis entdecken die Sinfonie durch Breakdance, berührende Texte und spannende Bilder neu. Unterstützt werden sie dabei vom Beethoven Orchester.

Wo: Aula der Universität Bonn, Regina-Pacis-Weg 1-3, 53113 Bonn

Aula der Universität Bonn, Regina-Pacis-Weg 1-3, 53113 Bonn Wann: Samstag, 10. September, 16 oder 19.30 Uhr

Samstag, 10. September, 16 oder 19.30 Uhr Eintritt: ab 15 Euro (ermäßigt 7,50 Euro)

Pützchens Markt

Ab Freitag geht es auf den den Marktwiesen in Pützchen wieder bunt her: Fahrgeschäfte wie Achterbahnen und Karussells, Stände mit Zuckerwatte und Entchenangeln sowie vieles mehr finden auf dem Gelände Platz. Pützchens Markt bietet damit Spaß für Klein und Groß.

Wo : Marktwiesen Pützchen, 53229 Bonn

: Marktwiesen Pützchen, 53229 Bonn Wann : von Freitag bis Dienstag (9. bis 13. September), Freitag und Samstag von zwölf bis drei Uhr, Sonntag von zehn bis drei Uhr, Montag von zwölf bis ein Uhr, Dienstag von zwölf bis 24 Uhr

: von Freitag bis Dienstag (9. bis 13. September), Freitag und Samstag von zwölf bis drei Uhr, Sonntag von zehn bis drei Uhr, Montag von zwölf bis ein Uhr, Dienstag von zwölf bis 24 Uhr Eintritt: kostenlos

Nachtwächter-Fackeltour durch das mittelalterliche Bonn

Ausgestattet mit einer Fackel kann man bei einer zweistündigen Fackel-Tour durch das dunkle Bonn am Samstagabend Wissenswertes über die 2000-jährige Stadtgeschichte, Kriege, Pest und Hexenverfolgung erfahren und über die ein oder andere Anekdote schmunzeln.

Wo : Bonner Marktplatz, 53111 Bonn

: Bonner Marktplatz, 53111 Bonn Wann : Samstag, 10. September, 20 bis 22 Uhr

: Samstag, 10. September, 20 bis 22 Uhr Eintritt: zehn Euro (ermäßigt acht Euro)

Brüser Berger Konzerte in E

Bei diesem Duo-Konzert treten Yulia Drukh an der Klarinette und Gryta Tatoryte am Klavier im Rahmen der Konzerte in E auf. Sie spielen am Sonntgabend unter anderem Werke von Debussy, Ravel, Gershwin, Lutoslawski und Albeniz.

Wo: Emmaus-Kirche (Borsigallee, 53125 Hardtberg)

Emmaus-Kirche (Borsigallee, 53125 Hardtberg) Wann : Sonntag, 11. September, 19 Uhr

: Sonntag, 11. September, 19 Uhr Eintritt : 20 Euro (ermäßigt 15 Euro, Schüler/Studenten zehn Euro)

: 20 Euro (ermäßigt 15 Euro, Schüler/Studenten zehn Euro) Hinweis: Karten sind nur im Vorverkauf erhältlich, die Infos erhalten Sie hier.

Woodwalkers - Carags Verwandlung

Das Junge Theater Bonn bringt am Wochenende das auf der Spiegel-Bestsellerliste platzierte Woodwalkers - Carags Verwandlung auf die Bühne: Carag ist halb Mensch, halb Berglöwe und muss sich nach einem Leben in den Rocky Mountains nun in der Menschenwelt zurechtfinden, wo Rätsel und Gefahren auf den Gestaltenwandler warten.

Wo : Junges Theater Bonn (Hermannstraße 50, 53225 Bonn)

: Junges Theater Bonn (Hermannstraße 50, 53225 Bonn) Wann : Freitag, 9. September, 18.30 Uhr, Samstag, 10. September, 15 Uhr und 18.30 Uhr

: Freitag, 9. September, 18.30 Uhr, Samstag, 10. September, 15 Uhr und 18.30 Uhr Eintritt: neun Euro (ermäßigt 7 Euro)

neun Euro (ermäßigt 7 Euro) Hinweis: Altersempfehlung ab acht Jahren

„Woodwalkers - Carags Verwandlung“ im Jungen Theater Bonn Foto: JTB

Beethoven-Lauf

Auf einer Strecke von zehn oder 21 Kilometern können Läufer von Klein bis Groß beim Beethoven-Lauf zeigen, was sie können: Der Deutsche Post Marathon Beethoven-Lauf am Sonntag führt durch die Bonner Innenstadt und lädt zum Mitlaufen und Zuschauen ein.

Wo : auf dem Münsterplatz, 53111 Bonn

: auf dem Münsterplatz, 53111 Bonn Wann : Sonntag, 11. September (Halbmarathon: ab 8.30 Uhr, Zehn-Kilometer-Lauf ab 10.30, Schülerlauf ab elf Uhr)

: Sonntag, 11. September (Halbmarathon: ab 8.30 Uhr, Zehn-Kilometer-Lauf ab 10.30, Schülerlauf ab elf Uhr) Eintritt: Halbmarathon-Start: 30 Euro, Zehn-Kilometer-Start: 20 Euro

Die Strecke des Beethoven-Laufs führt über Kennedy- und Südbrücke. Foto: Grafik GA/Quelle: Deutsche Post Marathon Bonn

Toys2Masters Newcomerfestival

Das Toys2Masters Newcomerfestival in Bad Godesberg bietet Musikerinnen und Musikern die Chance, ihr Talent auf die Bühne zu bringen. Egal ob mit Stimme oder Instrumenten: In Form eines Wettbewerbs treten die Newcomer gegeneinander an und haben die Chance auf Preise wie beispielsweise die Aufnahme eines eigenen Albums. Zuschauer sind herzlich wilkommen.

Wo: Rock & Pop Zentrum Bonn (Moltkestraße 41, 53173 Bad Godesberg)

Rock & Pop Zentrum Bonn (Moltkestraße 41, 53173 Bad Godesberg) Wann: Freitag, 9. September, 19 Uhr

Freitag, 9. September, 19 Uhr Eintritt: VVK neun Euro, AK elf Euro

Handmade - Kunst mit Hand und Fuß

Die Show Handmade bietet ihren Zuschauern eine Mischung aus Akrobatik, Luft-Performances, Jonglagen und Live-Musik. Die Lonely HusBand, Moderatoren und die Bühnenkünstler bieten ein Programm für Jung und Alt.

Wo: GOP Varieté-Theater (Karl-Carstens-Straße 1, 53111 Bonn)

GOP Varieté-Theater (Karl-Carstens-Straße 1, 53111 Bonn) Wann: Freitag, 20 Uhr; Samstag, 18 und 21 Uhr; Sonntag, 14 und 18 Uhr

Freitag, 20 Uhr; Samstag, 18 und 21 Uhr; Sonntag, 14 und 18 Uhr Eintritt: ab 39 Euro

Kinofest in Bonn und der Region

Am Wochenende kann man für lediglich fünf Euro ins Kino gehen. Unter etwa hundert Kinos, die teilnehmen, sind auch einige in Bonn und der Region an der Aktion beteiligt: Das Woki, der Stern, das Godesberger Kinopolis, das Drehwerk in Wachtberg sowie die beiden Cineplex-Kinos in Siegburg erhofffen sich dadurch mehr Besucher. Hier finden Sie das Programm.

Wo : im Woki, Kinopolis, Stern, Godesberger Kinopolis, Drehwerk Wachtberg, in den Cineplex-Kinos in Siegburg

: im Woki, Kinopolis, Stern, Godesberger Kinopolis, Drehwerk Wachtberg, in den Cineplex-Kinos in Siegburg Wann : Samstag, 10. September; Sonntag, 11. September

: Samstag, 10. September; Sonntag, 11. September Eintritt: fünf Euro

