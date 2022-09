Stadtteilfeste, Feierabendkonzerte und mehr : Tipps fürs Wochenende in Bonn und der Region

Fünf Konzerte an speziellen Orten : So sieht das Programm beim Beethovenfest im Rhein-Sieg-Kreis aus Fünf Konzerte mit vier Residenzkünstlern und -ensembles – das Beethovenfest wendet sich im Rhein-Sieg-Kreis an spezifischen Orten an sein Publikum. Wir stellen das Programm vor.