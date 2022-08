Weinfest, Rheinauen-Flohmarkt und mehr : Tipps fürs Wochenende in Bonn und der Region

2019 standen die Domstürmer auf der Bühne im Bad Godesberger Kurpark. Foto: Alfred Schmelzeisen/Alfred (FM) Schmelzeisen

Service Bonn/Region Ein Weinfest in der Bonner Innenstadt, ein Sommerfest in Bad Godesberg, der Flohmarkt in der Rheinaue oder auch weitere Konzerte im Stadtgarten. Hier sind unsere Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region.

Das kommende Wochenende lockt mit abwechslungsreichen Veranstaltungen. Weinliebhaber können Wein in der Bonner Innenstadt verkosten und anschließend die Stadtgartenkonzerte genießen. In Bad Godesberg findet das Sommerfest statt. Unsere Tipps für das Wochenende.

Stadtgartenkonzerte am Alten Zoll

Kostenlos und draußen: Die Stadtgartenkonzerte können nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder stattfinden. Noch bis zum 3. September gibt es an den Wochenenden Konzerte verschiedener Musikgenres. An diesem Wochenende performen Mangoo Factory (Genre Jazzpop) aus Arnheim und NRW, die Potsdamer Band Hasenscheisse tritt mit ihren Trash-Balladen auf. Weitere Infos gibt es auf der Seite der Stadt Bonn.

Wo : Stadtgarten am Alten Zoll, Adenauerallee, 53111 Bonn

: Stadtgarten am Alten Zoll, Adenauerallee, 53111 Bonn Wann : Samstag, 20. August, 19 Uhr: Mangoo Factory, 20.30 Uhr: Hasenscheisse

: Samstag, 20. August, 19 Uhr: Mangoo Factory, 20.30 Uhr: Hasenscheisse Eintritt: kostenlos

Sommerfest Bad Godesberg

Nach zwei Jahren Pause aufgrund von Corona kann nun auch das Bad Godesberger Sommerfest wieder stattfinden. Auf zwei Bühnen und mehr als 60 Ständen sind nicht nur Bad Godesberger Vereine zu sehen, sondern auch karnevalistische Bands wie „Jot Drop“ und der „Domstadtbande“ treten auf. Nähere Infos gibt es in unserem Info-Artikel.

Wo : Stadtpark, Koblenzer Straße, 53173 Bonn

: Stadtpark, Koblenzer Straße, 53173 Bonn Wann: Samstag, 20. August, Programm ab 12 Uhr

38. Internationale Stummfilmtage

Bereits zum 38. Mal findet das besucherstärkste Stummfilmfestival Europas mitten in Bonn statt. Das Programm vereint populäre und unbekannte Titel der Frühzeit des Kinos und richtet sich an ein diverses Publikum. Noch bis Sonntag, 21. August, werden Filme aus aller Welt gezeigt.

Wo : Arkadenhof der Bonner Universität (Regina Pacis Weg 1, 53113 Bonn).

: Arkadenhof der Bonner Universität (Regina Pacis Weg 1, 53113 Bonn). Wann: Einlass ab 19 Uhr, Filmbeginn jeweils um 21 und 22.30 Uhr

Einlass ab 19 Uhr, Filmbeginn jeweils um 21 und 22.30 Uhr Eintritt: Der Eintritt zu den Vorführungen im Arkadenhof ist kostenlos, Spenden sind erwünscht. Eine Platzreservierung ist nicht möglich.

Der Eintritt zu den Vorführungen im Arkadenhof ist kostenlos, Spenden sind erwünscht. Eine Platzreservierung ist nicht möglich. Hinweis: Vor dem Einlass findet eine Taschenkontrolle statt.

Auch in diesem Jahr wird es ein hybrides Angebot geben. Auf der Webseite des Veranstalters steht ein Großteil des Programms im Stream ab dem Tag nach der jeweiligen Vorführung um 21 Uhr für 48 Stunden weltweit und kostenfrei zur Verfügung.

Open-Air-Kino

Ein buntes Programm für Groß und Klein bietet das Open-Air-Kino von Bonnlive am Königshof eine Woche lang vom 21. bis zum 28. August. Neben Blockbustern wie Spider-Man und Harry Potter gibt es unter anderem Hape Kerkelings Komödie „Der Junge muss an die frische Luft“ zu sehen.

Wo: AMERON Bonn Hotel Königshof, Adenauerallee 9, 53111 Bonn

AMERON Bonn Hotel Königshof, Adenauerallee 9, 53111 Bonn Wann : Das genaue Programm ist hier einsehbar, unter diesem Link sind auch Tickets erhältlich.

: Das genaue Programm ist hier einsehbar, unter diesem Link sind auch erhältlich. Hinweis: Die erworbenen Online-Tickets müssen am Eingang in ausgedruckter oder mobiler Version vorgezeigt werden. Nach dem Kauf müssen die Tickets personalisiert werden. Sollte das Wetter zu schlecht, wird die Veranstaltung abgesagt. Besucher werden hierüber rechtzeitig informiert. Selbst mitgebrachte Speisen und Getränke sind nicht erlaubt, Verpflegung ist vor Ort erhältlich.

Flohmarkt in der Rheinaue

Der Flohmarkt in der Rheinaue gilt als einer der größten Flohmärkte in Deutschland. Jeden dritten Samstag im Monat kann hier getrödelt werden. Zwischen Kunsthandwerk und antiken Schätzen finden Besucher auch Schnäppchen für die Kleinsten. Alle Infos zum Rheinauen-Flohmarkt finden Sie in diesem Artikel.

Wo : Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn

: Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn Wann : Samstag, 20. August, 8-18 Uhr

: Samstag, 20. August, 8-18 Uhr Hinweis: Händler müssen sich eine Woche vor dem Termin ihre Plätze reservieren lassen. Zudem gibt es 1600 Standmeter für spontan entschlossene Verkäufer. Die Anreise mit Bus und Bahn wird empfohlen.

Weinfest in der Bonner Innenstadt

Weinliebhaber können sich freuen: Der Ausschank am Donnerstag, 18. August, leitet das viertägige 29. Weinfest auf dem Bonner Münsterplatz ein. Neben täglicher Live-Musik bieten Weinstände aus Rheinhessen und der näheren Umgebung Wein, Sekt und alkoholfreie Getränke an. Außerdem gibt es drei Imbissbetriebe vor Ort.

Wo : Münsterplatz Bonn, 53111 Bonn

: Münsterplatz Bonn, 53111 Bonn Wann : Offizielle Eröffnung am Donnerstag um 17 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 24 Uhr, Sonntag von 11 bis 21 Uhr

: Offizielle Eröffnung am Donnerstag um 17 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 24 Uhr, Sonntag von 11 bis 21 Uhr Eintritt: kostenlos

Bonn’s Diversity Slam

Am Freitagabend lädt das Evangelische Forum Bonn zum Diversity Slam ein. Eingeladen sind queere und BiPoc Poetinnen und Poeten. Musikalisch wird der Abend von Clara Clasen begleitet. Getränke gibt es aus dem Kirchenpavillon direkt nebenan. Bei Regen wird die Veranstaltung in den Kirchenpavillion verlegt.

Wo: Kreuzkirche Bonn, Kaiserplatz 1A, 53113 Bonn

Kreuzkirche Bonn, Kaiserplatz 1A, 53113 Bonn Wann: Freitag, 19. August, 19 Uhr

Freitag, 19. August, 19 Uhr Eintritt: Frei, keine Anmeldung nötig

Theaterfamilienfest am Bonner Opernhaus

„Haben Sport und Kultur mehr gemeinsam als man denkt?“ - Über diese Frage diskutieren in einer Podiumsdiskussion am Abend beim „Speeddating Sport und Kultur“ unter anderem einige Intendanten. Den ganzen Tag über erwartet die Besucher des Theaterfamilienfestes ein abwechslungsreiches Programm aus Kultur und Sport. Auf der großen Bühne des Opernhauses zeigen der Fechtclub OFC Bonn und die Karateka des SV Vilich-Müldorf ihr Können. Ein weiteres Highlight bildet der Einzug des Fackellaufes des olympischen Feuers der Special Olympics Landesspiele NRW 2022.

Wo: Opernhaus, Am Boeselagerhof 1, 53111 Bonn

Opernhaus, Am Boeselagerhof 1, 53111 Bonn Wann: Sonntag, 21. August, ab 14 Uhr

Sonntag, 21. August, ab 14 Uhr Hinweis: Das gesamte Programm ist hier einsehbar

Umwelttag mit Kleidertauschbörse

Neben informativen Vorträgen rund um Energiesparen im Haushalt oder die umweltbewusste Müllentsorgung bietet der Umwelttag der Umweltgruppe Mehlen/Lannesdorf die Möglichkeit, alte Kleidungsstücke gegen neue auszutauschen. Außerdem können Insektenhotels selbst gebaut werden. Mehr Informationen gibt es hier.

Wo: Quartiersmanagement Lannesdorf/ Obermehlem, Ellesdorfer Straße 52, 53179 Bonn

Wann: Samstag, 20. August von 11 bis 17.30 Uhr, Kleidertauschbörse: 13 bis 16 Uhr, aus dem eigenen Sortiment können bis zu 5 einwandfreie und frisch gewaschene Kleidungsstücke ab 11 Uhr abgegeben werden

Samstag, 20. August von 11 bis 17.30 Uhr, Kleidertauschbörse: 13 bis 16 Uhr, aus dem eigenen Sortiment können bis zu 5 einwandfreie und frisch gewaschene Kleidungsstücke ab 11 Uhr abgegeben werden Hinweis: Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig

Kirmes in Lessenich

Kirmesmacher haben es nicht leicht. In Lessenich-Meßdorf war das 2018 besonders deutlich zu sehen. Beinahe wäre die Tradition im Ort eingeschlafen. Ist sie aber nicht. Chef-Organisator Bruno Euskirchen musste sich aber einen Profi an die Seite holen, um am Wochenende mit den Lessenichern und Meßdorfern feiern zu können.

Wo : Roncallistraße in Lessenich

: in Lessenich Wann: Vom 19. bis 21. August

Sie wollen wissen, was los ist in Bonn und der Region? Jeden Donnerstag schicken wir Ihnen die besten Tipps aus unserer Freizeit-Redaktion: zur aktuellen Ausgabe.

(ga)