Corona-Pandemie in Bonn und der Region : Diese Weihnachtsmärkte finden in diesem Jahr nicht statt

Abgefahren - die Hoffnungen auf Weihnachtsmärkte schwinden in der Region. Viele sind bereits abgesagt. Foto: dpa/Richard Bongartz

Bonn/Region Ein Weihnachtsmarkt in Zeiten der Coronavirus-Pandemie ist in vielen Orten in Bonn und der Region nicht möglich. Unsere Übersicht zeigt, welche Märkte bereits abgesagt wurden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Coronavirus

Der Weihnachtsmarkt in Bonn ist abgesagt, auch der beliebte mittelalterliche Markt in Siegburg findet coronabedingt nicht statt. Eine abgespeckte Version soll es in beiden Fällen nicht geben. Zwar hat die NRW-Landesregierung mit dem Erlass der neuen Coronaschutz-Verordnung Weihnachtsmärkte unter strengen Auflagen prinzipiell erlaubt, doch aufgrund der steigenden Infektionszahlen lassen immer mehr Veranstalter ihre Märkte ausfallen. Unsere Übersicht zeigt, welche Weihnachtsmärkte in Bonn und der Region bereits abgesagt wurden.

Weihnachtsmärkte in Bonn

Weihnachtsmarkt in der Bonner Innenstadt: Der Markt im Herzen von Bonn fällt in diesem Jahr aus. Auch soll es vor allem aus rechtlichen Gründen keine abgeschwächte Form geben,erklärte die Stadt in ihrer Mitteilung. „Es ist für alle Beteiligten eine harte Entscheidung, zu der es gleichzeitig keine realistische Alternative gibt, die den Anforderungen des Infektionsschutzes gerecht wird“, hieß es darin.

Weihnachtsmärkte im Rhein-Sieg-Kreis

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Siegburg: Alle haben gehofft, dass der Weihnachtsmarkt unter einem speziellen Corona-Konzept stattfinden kann, doch auch das ist nun vom Tisch. Den Markt in Siegburg, der seit 29 Jahren stattfindet, wird es 2020 nicht geben . „Alles andere wäre keine verantwortbare Entscheidung gewesen“, so Bürgermeister Franz Huhn und Markt-Geschäftsführer Daniel Diekmann.

Döörper Weihnacht in Ruppichteroth: Der Bürgerverein Ruppichteroth hat die Döörper Weihnacht 2020 abgesagt. „Ein Sicherheitskonzept, wie es im Dezember vielleicht notwendig bzw. verpflichtend wäre – vorausgesetzt Weihnachtsmärkte werden nicht generell verboten – wäre von unserem Verein nicht zu leisten“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Hinzu käme, dass die Mehrzahl der Helfer altersbedingt zur Risikogruppe gehörten.

Der Bürgerverein Ruppichteroth hat die Döörper Weihnacht 2020 abgesagt. „Ein Sicherheitskonzept, wie es im Dezember vielleicht notwendig bzw. verpflichtend wäre – vorausgesetzt Weihnachtsmärkte werden nicht generell verboten – wäre von unserem Verein nicht zu leisten“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Hinzu käme, dass die Mehrzahl der Helfer altersbedingt zur Risikogruppe gehörten. „Winterwald“ in Troisdorf: Eigentlich lädt der „Winterwald“ stets am ersten Adventswochenende (28./29. November) auf einen Besuch in die Troisdorfer Fußgängerzone ein, doch nicht in diesem Jahr. Laut der Stadt Troisdorf wird er „voraussichtlich nicht stattfinden“.

Weihnachtsmärkte im Siebengebirge

„Einzigartige Weihnachtszeit“ auf Schloss Drachenburg: Zehntausende Besucher kommen jedes Jahr zur „Einzigartigen Weihnachtszeit“ auf Schloss Drachenburg. Dennoch haben sich die Beteiligten bereits Ende Juli darauf geeinigt, dass es in diesem Jahr keinen Markt geben wird. „Die Unsicherheit ist derzeit einfach zu groß“, sagte Joachim Odenthal, Geschäftsführer der Schloss Drachenburg GmbH. Als Alternative wird eine Weihnachtsaktion an den vier Adventswochenenden unter dem Titel „Weihnachten auf dem Schloss“ geplant.

Lesen Sie auch Treffen der Stadt mit Betreibern : Kölner Weihnachtsmarkt am Dom fällt aus

Weihnachtsmärkte in Köln & Rheinland

Wesselinger Weihnachtsmarkt: Der rund um das erste Adventswochenende (28./29. November) geplante Wesselinger Weihnachtsmarkt fällt aus. Unter den strengen Auflagen könnte „der vertraute, besondere Charakter mit geselligem Beisammensein, Glühweintrinken, dem Genuss der unterschiedlichen Köstlichkeiten und vielem mehr“ nicht hergestellt werden, hieß es von der Stadt. Die Veranstalter hoffen derweil auf das nächste Jahr: Für die Saison 2021 hat die Verwaltung bereits das erste Adventswochenende im kommenden Jahr vorgemerkt.

Der rund um das erste Adventswochenende (28./29. November) geplante Wesselinger Weihnachtsmarkt fällt aus. Unter den strengen Auflagen könnte „der vertraute, besondere Charakter mit geselligem Beisammensein, Glühweintrinken, dem Genuss der unterschiedlichen Köstlichkeiten und vielem mehr“ nicht hergestellt werden, hieß es von der Stadt. Die Veranstalter hoffen derweil auf das nächste Jahr: Für die Saison 2021 hat die Verwaltung bereits das erste Adventswochenende im kommenden Jahr vorgemerkt. Kölner Weihnachtsmarkt am Dom: Nach der Schätzung von Köln Tourismus besuchen jedes Jahr rund fünf Millionen Menschen den Weihnachtsmarkt am Kölner Dom. Coronabedingt hat die Kölner Weihnachtgesellschaft ihren Markt am Dom abgesagt . Die Begründung : „Zum einen können wir als ein derartiger Publikumsmagnet den Andrang der Besucher vor dem Markt – selbst wenn wir diesen einzäunen – nur sehr schwer steuern, zum anderen hat die Erfahrung der letzten Wochen gezeigt, dass sich auch die Besucher nicht immer coronakonform verhalten.“

Weihnachtsmarkt in der Kölner Altstadt: Neben dem Weihnachtsmarkt am Dom, wurde auch der Markt in der Altstadt abgesagt. Der Kölner Handel betonte, dass trotz der Absagen die Innenstadt auch in diesem Jahr weihnachtlich geschmückt werden solle.

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Wissen Sie von einem abgesagten Weihnachtsmarkt? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

(ga)