Ga gelistet Tipps für einen Bummel durch die Bonner Südstadt

Die „Coffee Pharmacy“ ist dafür bekannt, Kaffeekultur hip und zeitgemäß auf den Punkt zu bringen. Wenn Sie also hochwertigen Kaffeegenuss suchen, sind Sie dort richtig. Das Lokal liegt direkt am belebten Bonner Talweg. Es gibt wenige Plätze vor der Tür oder man sitzt drinnen und beobachtet von dort das Treiben auf der Straße. Neben Kaffee gibt es hier auch Snacks, Sandwiches und ein kleines Frühstücksangebot. Das Café ist umgeben von einer Vielzahl kleiner Läden, die zum Bummeln einladen, sowie von Geschäften des täglichen Bedarfs. Damit ist es der perfekte Ausgangspunkt für einen ganzen Tag in der Bonner Südstadt.