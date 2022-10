Überblick über Veranstaltungen : Tipps für Ausflüge am heutigen Sonntag in Bonn und der Region

Auf diesem Platz wird Fußballgolf gespielt.

Service Bonn/Region Viel Musik, außergewöhnliche Sportevents und die Klangwelle an der Ahr: Dieses Wochenende bietet spannende Events in Bonn und der Region. Wir geben einen Überblick.

Junge und alte Musikfreunde, Römerzeitenthusiasten und Kinder, die in ihren Herbstferien vielfältige Ausflüge machen möchten, kommen am Wochenende vollends auf ihre Kosten. Auch für Liebhaber von ungewöhnlichen Sportarten hält dieses Wochenende eine Veranstaltung bereit. Wir gebenTipps für das Wochenende in Bonn und der Region.

Klangwelle in Bad Neuenahr

Nach dreijähriger Zwangspause findet die Klangwelle an diesem Wochenende wieder in Bad Neuenahr statt. Das Licht- und Musikspektakel vereint Musikstücke von Klassik bis Pop mit über 30 Meter hohen Fontänen, Pyrotechnik und einer Lasershow. Das umfangreiche Rahmenprogramm besteht unter anderem aus einem Gastro-Angebot und einem musikalischen Warm-up. Weitere Informationen gibt es in unserem Artikel.

Wo: Kurpark Bad Neuenahr, Kurgartenstraße 13, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Kurpark Bad Neuenahr, Kurgartenstraße 13, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Wann: Donnerstag, 06. Oktober bis Sonntag, 09. Oktober, jeweils 20-22 Uhr

Donnerstag, 06. Oktober bis Sonntag, 09. Oktober, jeweils 20-22 Uhr Eintritt: 16,20 Euro für Stehplätze, Sitzplätze für 38,80 Euro, 37,20 Euro und 35 Euro. Resttickets gibt es auf bonnticket.

Kinderkonzert Philharmonie

Beim Kinderkonzert „Vergissmeinnicht“ präsentieren „Die Schurken“ kindergerecht Werke von Giacomo Puccini, Claude Debussy, Edvard Grieg, Christoph Dienz und Nicola Piovani. Übergreifendes Thema sind Lebensfreude, das Vergessen im Alter und die Musik, die alles repariert.

Wo : Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln

: Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln Wann : Sonntag, 09. Oktober, 11 Uhr

: Sonntag, 09. Oktober, 11 Uhr Eintritt: 18 Euro (7 Euro für Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren)

Die Klangwelle in Bad Neuenahr. Foto: ahr-foto

Fußballgolf Königswinter

Auf dem Heiderhof in Königswinter können Jung und Alt ihr Ballgefühl beweisen. Beim Fußballgolf treffen die Sportarten Fußball und Golf aufeinander. Ziel ist es, einen Fußball mit möglichst wenig Schüssen in ein Loch auf einem golfplatzähnlichen Gelände zu schießen.

Wo: Heiderhof 1, 53639 Königswinter-Vinxel

Heiderhof 1, 53639 Königswinter-Vinxel Wann : Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 2,5 Stunden vor Sonnenuntergang

: Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 2,5 Stunden vor Sonnenuntergang Preise für eine Runde: 5 Euro (für Besucher bis einschließlich 5 Jahre), 9 Euro (für Besucher von 6 bis 14 Jahren), 12 Euro (für Besucher ab 15 Jahren)

Sonderausstellung „Nach der Flut“

Das Auftauchen von Videos aus der Flutnacht rückt die Hochwasserkatastrophe aus dem Sommer 2021 wieder stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit. Die Sonderausstellung „Nach der Flut“ im Museum Roemervilla in Ahrweiler zeigt anhand von Karten, Haushaltsgegenständen und Fotos die Ausmaße der Flut. Sie soll keine reine Dokumentation sein, sondern Besucher dafür sensibilisieren, was hinter der Unterführung geschehen ist. Weitere Informationen gibt es in unserem Artikel.

Wo: Museum Roemervilla, Am Silberberg 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Museum Roemervilla, Am Silberberg 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Wann : Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Die Ausstellung läuft noch bis zum 13. November.

: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Die Ausstellung läuft noch bis zum 13. November. Eintritt: kostenfrei

Großer Backhaustag

Hobbybäcker und Liebhaber der Römerzeit können am Sonntag in Rheinbrohl live erleben, wie Brot in römischen Öfen gebacken wird. Zum großen Backhaustag können Besucher Mulsum, ein römischer Gewürzwein, und frischgebackenes Brot mit ‚Moretum‘ probieren. Außerdem angeboten werden Mitmachaktionen rund um Kräuter, Steinmetzhandwerk und Führungen zum Thema Gesundheit und Ernährung im alten Rom. Weitere Informationen gibt es hier.

Wo: Römerwelt am Caput Limitis, Arienheller 1, 56598 Rheinbrohl

Römerwelt am Caput Limitis, Arienheller 1, 56598 Rheinbrohl Wann: Sonntag, 9. Oktober, von 10 bis 17 Uhr

Sonntag, 9. Oktober, von 10 bis 17 Uhr Eintritt: 6 Euro (Erwachsene), 4 Euro (ermäßigt), Kinder bis 6 Jahre frei

Herbstzeit ist Erntezeit im Botanischen Garten

Im Rahmen der deutschlandweiten Aktionswoche „Achtung Artenvielfalt“ bietet der Botanische Garten der Universität Bonn am Montag unter dem Motto „Herbstzeit ist Erntezeit“ eine Familienführung durch ihre Gärten an.

Wo: Meckenheimer Allee 169, 53115 Bonn

Meckenheimer Allee 169, 53115 Bonn Wann: Montag, 10. Oktober 11 bis 12 Uhr

Montag, 10. Oktober 11 bis 12 Uhr Eintritt: 3,50 Euro (Erwachsene), 1 Euro (Kinder)

