Oxford-Fest, Hofgartenkonzerte und mehr : Tipps fürs Wochenende in Bonn und der Region

Veranstaltungsreihe in Bonn : Was Besucher bei der Altstadt-Lesereise erwartet An diesem Freitag beginnt in Bonn die Altstadt-Lesereise mit Lesungen in Läden, Arztpraxen, Friseursalons und Kneipen. Wir zeigen, was die Besucher dort in den nächsten vier Wochen erwartet.