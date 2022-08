R(h)einspaziert, Stummfilmtage und mehr : Freizeittipps fürs Wochenende in Bonn und der Region

Service Bonn/Region Musikalische Highlights auf dem KunstRasen, im Stadtgarten oder auch beim Festival R(h)einspaziert auf der Insel Grafenwerth. Außerdem starten die Stummfilmtage in die 38. Runde. Hier sind unsere Tipps für das Wochenende.

Neben dem Beginn der Stummfilmtage findet nach zwei Jahren coronabedingter Pause auch wieder das Festival „R(h)einspaziert“ auf der Insel Grafenwerth in Bad Honnef statt. Unter freiem Himmel können Musikliebhaber auch bei „Rock im Tal“ das weiterhin gute Wetter genießen. Darüber hinaus stehen an diesem Wochenende Veranstaltungen an. Unsere Tipps für das Wochenende.

Roland Kaiser und Wincent Weiss auf dem KunstRasen

Seit nun fast vier Jahrzehnten zählt Roland Kaiser mit insgesamt über 90 Millionen verkauften Tonträgern und einer Vielzahl an Auszeichnungen zu den bekanntesten deutschen Künstlern. Der Sänger sorgt an diesem Samstag bei seinem Konzert mit seiner 14-köpfigen Live-Band für Stimmung unter freiem Himmel.

Stadtgartenkonzerte am Alten Zoll

R(h)einspaziert auf der Insel Grafenwerth

Nach zwei Jahren Pause aufgrund von Corona darf das Festival R(h)einspaziert auf der Insel Grafenwerth in Bad Honnef wieder stattfinden. Nachmittags lockt ein Kinderflohmarkt sowie Spiele und Hüpfburgen den Nachwuchs zum Vergnügen ein, ab 18 Uhr beginnen die Konzerte mit Kasalla, Mo-Torres, StadtRand, King Loui und Frame the Moon.

Internationale Stummfilmtage in Bonn

Bereits zum 38. Mal findet ab diesem Donnerstag das besucherstärkste Stummfilmfestival Europas mitten in Bonn statt. Das Programm vereint populäre und unbekannte Titel der Frühzeit des Kinos und richtet sich an ein diverses Publikum. Bis zum 21. August werden 20 Filme aus zwölf Ländern gezeigt.

Französische Filmtage

Ein weiteres, vielfältiges Filmangebot bietet zurzeit das Institut Francais an: Dieses Jahr gibt es ausgewählte französische Filme noch bis zum 17. August in der Neuen Filmbühne in Beuel zu sehen sind. Während des Festivals können die Zuschauer Ihren Lieblingsfilm auswählen: Der Publikumspreis 2022 wird dann am 17. August um 20 Uhr bei dem Abschlussfilm verkündet.