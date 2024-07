Schwimmen in Bonn, Köln, Region An diesen Seen und Flüssen gibt es Abkühlung

Am Fühlinger See im Kölner Norden können sich Badegäste im Strandbad „Blackfoot Beach“ im Sommer abkühlen. Ab sofort gibt es auch außerhalb des Strandbads zwei offizielle Badestellen an dem See – eine an Teilsee 1 und eine an Teilsee 7. Diese sind in der Badesaison zwischen dem 1. Mai und dem 30. September 2024 nutzbar. Bojenketten sorgen für die Kennzeichung des Badebereichs. Am Ufer verraten Schilder, wo Badegäste ins kühle Nass einsteigen können. Diese Einstiegsstellen wurden vorab von Tauchern auf Gefahrenquellen abgesucht. Die Badestellen sind nicht überwacht, das Schwimmen erfolgt der Stadt Köln zufolge auf eigene Gefahr. Neben den beiden Badestellen gibt es außerdem Notrufsäulen, mit denen Rettungskräfte alarmiert werden können. An den übrigen Bereichen des Sees bleibt das Baden verboten.