Kurz mal weg : Diese Ausflüge in die Region bieten Abwechslung vom Alltag



Serie Wer ein wenig Abwechslung braucht, wird in diesen Tagesausflügen sicher fündig: Am Niederrhein führen Radwege auch an anderen Flüssen entlang, in der Eifel spielt Oper auf der Burg und in Holland heißt das Blumenfest einfach „Blumig“.



Perle des Westerwaldes: Die Stadt Hachenburg gibt sich selbstbewusst

Sie nennen ihre kleine Stadt „Die Perle des Westerwaldes – sympathisch, lebendig, unverwechselbar“. Keine Frage, die 6100 Hachenburger sind zufrieden. Selbstredend steht auch der Bürgermeister zum Standort: „Hier lässt es sich gut leben, arbeiten und auch Urlaub machen“, sagt Stefan Leukel. Die Residenzstadt über dem Tal der Nister punktet bereits auf den ersten Blick: Das weithin sichtbare Schloss Hachenburg beherbergt heute die Hochschule der Deutschen Bundesbank.

Der zweite Blick ist vielleicht noch ansprechender: Am Alten Markt im Stadtzentrum zeigen sich herausgeputzte Fachwerkhäuser, die Katholische Kirche Christi Himmelfahrt, die Evangelische Kirche und der Löwenbrunnen von ihrer schönsten Seite. Hier konzentriert sich viel Gastronomie. Wandern, Baden, Radfahren oder Reiten sind in den „Naturräumen“ Westerwälder Seenplatte, Kroppacher Schweiz und Oberes Wiedtal möglich. Tipp für Familien: Beim Waldabenteuertag (4.9., 10-16 Uhr) geht es mit Wildnis-Coach Tobias Ohmann auf Entdeckungsreise in den Wald.

Eine wichtige Rolle auch im Tourismus der gesamten Region spielt das Landschaftsmuseum Westerwald. Die Einrichtung am Ortsrand von Hachenburg veranschaulicht in acht historischen Gebäuden das bäuerliche Leben im 19. und 20. Jahrhundert. Altes Wissen wird liebevoll bewahrt und professionell weitervermittelt. Für den 29. August ist ein Museumsfest mit dem Titel „Ernte früher“ geplant.

Info: Tel. (02662) 95 83 39 www.hachenburg.de, www.landschaftsmuseum-westerwald.de

Pop-Art beim Blumenfest

Vom 2. bis zum 6. September treffen sich internationale Floristen in den renommierten Schlossgärten Arcen bei Venlo zum 3. Blumenfestival, das den sinnfälligen Titel „Blumig“ trägt. Blumendesigner zeigen ihre neuesten Kreationen, die so manchem Hobbygärtner als Anregungen dienen. Auch nützliche Tipps werden von den Parkgärtnern kommuniziert. Auf dem 32 Hektar großen Gelände sind spannende Begegnungen programmiert: Der belgische Pop-Art-Künstler William Sweetlove hat zwischen Bäumen und Sträuchern rund 100 Skulpturen platziert, die sich mit Plastikmüll, Erderwärmung und Massenkonsum auseinandersetzen.

Info: Tel. (0031-77) 47 360 10; www.kasteeltuinen.nl

Beliebte Festspiele auf der mittelalterlichen Burg

In normalen Zeiten verzeichnen die jährlichen Burgfestspiele in der Eifelstadt Mayen während der Sommermonate mehr als 30000 Besucher. Das hängt auch, aber nicht ausschließlich mit dem Austragungsort im romantischen Innenhof der Genovevaburg zusammen. 2021 kann diese Besucherzahl pandemiebedingt zwar nicht erreicht werden, trotzdem zeichnet sich ein Erfolg ab. Die Stücke kommen gut an, nach dem Start im Juni meldeten viele Vorstellungen „ausverkauft“. Am Montag gehen die Burgfestspiele in die letzte Woche. Karten gibt es noch für die Oper „Carmen“, die der scheidende Intendant Daniel Ris als modernes Musiktheaterstück inszeniert hat (27.8., 20 Uhr).

Info: Tel. (02651) 49 49 42; www.burgfestspiele-mayen.de



Radeln am Rhein: Kaum Hügel, echter Naturgenuss

Das Fahrrad sei das Fortbewegungsmittel Nummer eins am Niederrhein, sagen die Touristiker der Region und werben für ihre flachen Runden. Und zwar so: „Kaum Hügel, echter Naturgenuss.“ Dabei führen nicht alle Strecken ausschließlich am namensgebenden Strom entlang: Die 3-Flüsse-Route findet auch an den Ufern von Lippe und Issel statt, auf 163 Kilometern verbindet der Kurs die Orte Hamminkeln, Hünxe, Raesfeld, Rees, Schermbeck, Voerde und Wesel. Wer’s nicht eilig hat und sowieso analog unterwegs ist, teilt sich die Strecke in drei Etappen oder vier Rundkurse ein. Wer Strom braucht: Es gibt zahlreiche Ladestationen an Strecke – und sonst auch viel zu sehen. Zum Beispiel wasserreiche Biotope, historische Wasserschlösser und einladende Picknick-Stationen. Nur Berge nicht.

Info: Tel. (02858) 38 49 931; www.3-flüsse-route.de

Altes Handwerk in Westfalen

„337 Besucher sind derzeit im Museum“, heißt es an einem Donnerstag im August auf der Webseite, „550 Besucher dürfen gleichzeitig im Museum sein.“ Auch schön: Ein kurzes Video zeigt das Freilichtmuseum in Hagen in seiner ganzen Pracht. Die hübschen Bilder sind nicht selbstverständlich: Der sonst so brave Mäckingerbach war beim Starkregen im Juli über seine Ufer getreten, inzwischen kann man Mühlen, Schmieden und Werkstätten wieder besuchen. Das Haus dokumentiert 200 Jahre Handwerks- und Technikgeschichte in Westfalen und Lippe. Die alten Arbeitsweisen werden von Experten demonstriert.