Von Bonn bis Rheinbach : Diese Frühlingsmärkte stehen in Bonn und der Region an

Bald finden die ersten Frühlingsmärkte in Bonn und der Region statt. Foto: Barbara Frommann

Bonn / Region Einmal im Jahr öffnet der Bonner Melbgarten seine Tore, in Rheinbach werden Bienenhotels gebaut und die Neuwieder Innenstadt verwandelt sich in ein Blumenmeer. Ein Überblick über die Frühlingsmärkte in Bonn und der Region.



Schneeglöckchen sprießen aus dem Boden, Bienen tummeln sich um die ersten Frühblüher und kräftige Sonnenstrahlen vertreiben die kalte Winterluft. Der Frühling bringt Lust auf Natur, Gärtnern und Spazieren mit sich. Zahlreiche regionale Märkte bieten zum Frühlingsbeginn Jungpflanzen, Gartentipps, Kunsthandwerk und Kulinarik.

Frühlingsmarkt in Brühl

Ein ganzes Wochenende lang wird in der Brühler Innenstadt der Frühling zelebriert. Die Händler bieten ein frühlingshaftes Angebot rund um Floristik und Kunsthandwerk an. Am verkaufsoffenen Sonntag, den 26. März, haben auch die Einzelhandelsgeschäfte geöffnet.

Wo: Innenstadt, 50321 Brühl

Innenstadt, 50321 Brühl Wann: 24. bis 26. März 2023, je 11 Uhr bis 19 Uhr

24. bis 26. März 2023, je 11 Uhr bis 19 Uhr Eintritt: kostenfrei

Frühlingsmarkt in Bad Honnef

„Fühl dich Frühlich“ heißt es am ersten Aprilwochenende in Bad Honnef. Viele Stände säumen die Bad Honnefer Innenstadt und bieten Ware an, die Lust auf Frühling machen. Im letzten Jahr gab es zudem spannende Angebote für Kinder, wie eine Kletterwand. Zusätzlich werden am Samstag Kirchenführungen durch die St. Joseph Baptist Kirche angeboten.

Wo: Innenstadt, 53604 Bad Honnef

Innenstadt, 53604 Bad Honnef Wann: Samstag, 1. April und Sonntag, 2. April

Samstag, 1. April und Sonntag, 2. April Eintritt: kostenfrei

Frühlingsmarkt in Adenau

Eine Woche vor Ostern zelebriert Adenau den Frühling. Am Samstag werden im Zuge des „A(hr)denauer Weinfestes“ Erlöse für flutbetroffene Winzer gesammelt. Für Stimmung sorgen „The Heizer Monkeys“. Am Sonntag darauf verspricht der Frühlingsmarkt des Gewerbevereins Adenau ein buntes Programm mit Live-Musik, einem Kinderkarussell und Marktständen. In der autofreien Innenstadt können Besucher außerdem eine Auto- und Zweirad-Ausstellung besichtigen. An dem verkaufsoffenen Sonntag am 2. April haben auch die örtliche Gastronomie und der Einzelhandel geöffnet.

Wo: Innenstadt, 53518 Adenau

Innenstadt, 53518 Adenau Wann: Samstag, 1. April und Sonntag, 2. April

Samstag, 1. April und Sonntag, 2. April Eintritt: kostenfrei

kostenfrei Hinweis: es wird einen Buspendelservice vom Rewe-Parkplatz zum Edeka geben

Frühlingsmarkt in Rheinbach

Anfang April beginnt das bunte Markttreiben in Rheinbach. Über sechzig Aussteller bieten ein vielfältiges Angebot für Jung und Alt dar. Neben kulinarischen Köstlichkeiten wie Wein, Kaffeespezialitäten und frischen Baumstriezeln präsentieren Künstler ihr Handwerk. Darunter Glasbläserei und Drechslerei. Das Naturparkzentrum hält ein nachhaltiges Bastelangebot bereit: passend zum Frühling können Kinder Bienenhotels bauen. Neben freiem Eintritt wird es erstmals Kurzführungen durch das Glasmuseum und das Römerkanalinfozentrum geben.

Wo: Himmeroder Wall 6, 53359 Rheinbach

Himmeroder Wall 6, 53359 Rheinbach Wann: Sonntag, 2. April, 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 2. April, 11 bis 18 Uhr Eintritt: kostenfrei

Gartenmarkt in Neuwied

Auf ganzen 12.000 Quadratmetern erstrahlt die Stadt Neuwied Mitte April im bunten Blumenkleid. Für Besucher, die sich bei dem reichhaltigen Angebot von klassischen Pflanzen und Raritäten wie exotischen Zierapfelbäumchen nicht entscheiden können und am liebsten gleich alles einpacken, gibt es einen kostenlosen Pflanzentransport-Service. Auch während des Neuwieder Gartenmarktes findet von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Wo: Innenstadt, 56564 Neuwied

Innenstadt, 56564 Neuwied Wann: Samstag, 15. April von 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 16. April, 11 bis 18 Uhr

Samstag, 15. April von 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 16. April, 11 bis 18 Uhr Eintritt: kostenfrei

Frühlingsvolksfest in Köln

Alle, die sich nicht für Spaziergänge und Blumen begeistern können, haben ab Mitte April die Möglichkeit, auf dem Kölner Frühlingsvolksfest turbulent in den Frühling zu starten. In diesem Jahr können sich Kirmesfans über zwei neue Fahrgeschäfte freuen: den Kettenflieger Aeronaut und die Schleudermühle Apollo 13, einigen bereits bekannt von Pützchens Markt.

Wo: Deutzer Werft, 50679 Köln

Deutzer Werft, 50679 Köln Wann: Sonntag, 16. April bis Montag, 1. Mai

Sonntag, 16. April bis Montag, 1. Mai Öffnungszeiten: Werktags von 14 bis 21 Uhr, Sonn- und Feiertags ab 12 Uhr

Werktags von 14 bis 21 Uhr, Sonn- und Feiertags ab 12 Uhr Eintritt: kostenfrei

Frühlingsmarkt auf Schloss Eulenbroich

Blumen- und Kunsthandwerksfreunde kommen bei dem Frühlingsmarkt auf Schloss Eulenbroich voll auf ihre Kosten: über 120 Aussteller bieten alles rund um den Kulturraum Garten an. Ergänzt wird der Markt durch eine kulinarische Meile. Junge Besucher, die die Burg zum Träumen anregt, können Prinzessinnenkrönchen und Ritterschilde basteln. Nach Angaben des Veranstalters ist das Gelände, bis auf das Obergeschoss des Schlosses, barrierefrei.

Wo: Schloss Eulenbroich, Zum Eulenbroicher Auel 19, 51503 Rösrath

Schloss Eulenbroich, Zum Eulenbroicher Auel 19, 51503 Rösrath Wann: Samstag, 22. April von 11 bis 19 Uhr und Sonntag, 23. April von 11 bis 18 Uhr

Samstag, 22. April von 11 bis 19 Uhr und Sonntag, 23. April von 11 bis 18 Uhr Eintritt: 6 Euro (ermäßigt 3 Euro), Kinder bis 14 Jahre kostenfrei

6 Euro (ermäßigt 3 Euro), Kinder bis 14 Jahre kostenfrei Hinweis: An den Eingängen ist nur Barzahlung möglich, die meisten Aussteller akzeptieren Kartenzahlung

Wachtberger Streuobstwiesentour

In Wachtberg können Naturliebhaber den Frühling und die Natur bei sportlicher Aktivität genießen. Zur Eröffnung der Wachtberger Nebenschleife der Apfelroute finden eine Wanderung sowie vom ADFC geführte Radtouren zum Thema Streuobst statt. Im Köllenhof wird es parallel einen kleinen Markt geben.

Wo: Auf dem Köllenhof, 53343 Wachtberg-Berkum

Auf dem Köllenhof, 53343 Wachtberg-Berkum Wann: Sonntag, 23. April, 11 Uhr

Sonntag, 23. April, 11 Uhr Eintritt: kostenfrei

Meckenheimer Blütenfest

Auch die Stadt Meckenheim lädt auf ihre blühenden Obstplantagen ein. Besucher können diese per Rad, Planwagen, Kleinbus oder zu Fuß erkunden. Die umliegenden Obsthöfe bieten ein buntes Programm mit Kulinarik, Musik und Verlosungen an. Celina Klotz tritt in diesem Jahr ihre zweite Amtszeit als Meckenheims Blütenkönigen an.

Wo: Siebengebirgsring 4, 53340 Meckenheim

Siebengebirgsring 4, 53340 Meckenheim Wann: Sonntag, 23. April, 11 Uhr

Sonntag, 23. April, 11 Uhr Eintritt: kostenfrei

Frühlingsfest im Melbgarten

Der 1,8 Hektar großen Melbgarten ist für gewöhnlich nicht öffentlich zugänglich. Am 23. April machen die Botanischen Gärten der Universität Bonn eine Ausnahme und laden zum alljährlichen Frühlingsfest ein. Zwischen Wildobst, Mammutbäumen und kunterbunten Kamelien können sich Besucher an den schönsten Farben des Frühlings weiden.

Wo: Melbgarten, Nachtigallenweg 66, 53115 Bonn

Melbgarten, Nachtigallenweg 66, 53115 Bonn Wann: Sonntag, 23. April von 10 bis 18 Uhr

Sonntag, 23. April von 10 bis 18 Uhr Eintritt: kostenfrei

Frühlingsmarkt in Bonn

Grün, grün, grün sind alle meine Waren heißt es am 6. Mai auf dem Bonner Münsterplatz. Zahlreiche Stände bieten Saatgut, Jungpflanzen und Handwerk an. Das Amt für Umwelt und Stadtgrün legt bei der Auswahl der Händler nach eigenen Angaben viel Wert auf einen nachhaltigen Umgang mit der Natur und biologisches Gärtnern. Neben den Verkaufsständen informieren lokale und regionale Verbände über Angebote in und für die Natur.

Wo: Münsterplatz, 53111 Bonn

Münsterplatz, 53111 Bonn Wann: Samstag, 6. Mai, 10 bis 17 Uhr

Samstag, 6. Mai, 10 bis 17 Uhr Eintritt: kostenfrei