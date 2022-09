Interkulturelle Woche, BonnKreativ, nachtfrequenz22 : Acht Tipps fürs Wochenende in Bonn und der Region

Weinfeste, Konzerte, Nacht der Jugendkultur- dieses Wochenende hat einiges zu bieten. Foto: Frank Homann

Service Bonn/Region Der Kessenicher Herbstmarkt, verschiedene Weinfeste und Jugendkultur bei „nachtfrequenz22“: Das kommende Wochenende bietet wieder eine Vielzahl an Events. Wir geben einen Überblick.

Ob Jugendkultur, Kreativität oder Herbstfeierlichkeiten: Das kommende Wochenende bietet eine Vielzahl an Veranstaltungen.

40. Kessenicher Herbstmarkt

Als einer der ersten Herbstmärkte öffnet der Kessenicher Herbstmarkt dieses Wochenende seine Tore. Am Samstag um 18 Uhr leitet die Band „Coldstack“ die Feierlichkeiten ein. Am darauffolgenden Sonntag bieten die Stände regionaler Händler Getränke, Kulinarik, Handwerk und jede Menge Aktivitäten für die kleinen Besucher.

Wo: Pützstraße, Burbacher Straße, Rheinweg und Kirchwiese in 53129 Kessenich

Pützstraße, Burbacher Straße, Rheinweg und Kirchwiese in 53129 Kessenich Wann: Samstag, 24. September ab 18 Uhr, Sonntag, 25. September ab 11 Uhr

Samstag, 24. September ab 18 Uhr, Sonntag, 25. September ab 11 Uhr Eintritt: kostenlos

United for Ukraine

Das Benefizkonzert „United for Ukraine“ möchte klangvoll ein Zeichen für Frieden und Demokratie setzen. Herzstück des Programms wird das von Lars Danielsson komponierte Stück „Lviv“ sein. Außerdem wird die ukrainische Sängerin Kateryna Kravchenko als diesjährige Stipendiatin der Grizzly Jazz Foundation vorgestellt. Sämtliche Konzerteinnahmen und Spenden gehen an die Uno-Flüchtlingshilfe.

Wo : Telekom Forum, Landgrabenweg 150, 53227 Bonn

: Telekom Forum, Landgrabenweg 150, 53227 Bonn Wann : Samstag, 24. September, 20 Uhr

: Samstag, 24. September, 20 Uhr Eintritt: 25 Euro

nachtfrequenz22

Die Nacht der Jugendkultur bietet acht Projekte für Jugendliche in verschiedenen Veranstaltungsorten über Bonn verteilt. Darunter sind diverse Kunst- und Tanzworkshops und eine offene Bühne. Das Haus der Jugend bietet zudem Songproduktion und ein Break-Dance-Battle an. Alle weiteren Infos gibt es hier.

Das Haus der Jugend bietet im Rahmen der nachtfrequenz22 legales Graffittisprayen für Jugendliche an. Foto: Stefan Knopp

Wo : verschiedene Orte in Bonn

: verschiedene Orte in Bonn Wann : Samstag, 24. September, 11 bis 24 Uhr

: Samstag, 24. September, 11 bis 24 Uhr Hinweis: Für einige Veranstaltungen wird eine Voranmeldung benötigt

5. Zero Hunger Run Bonn

Sportfreunde können am Sonntag beim 5. Zero Hunger Run in Bonn für den guten Zweck laufen. Los geht es beim japanischen Garten in der Rheinaue. Zur Auswahl stehen eine fünf Kilometer und eine zehn Kilometer lange Strecke, die allein oder als Staffel zurückgelegt werden kann. Für Kinder bis sieben Jahren wird ein Lauf auf einer Strecke von 400 Metern angeboten. Bei der Anmeldegebühr können Teilnehmer selbst zwischen 15, 25 oder 50 Euro auswählen. Der jeweilige Betrag wird an die Welthungerhilfe gespendet.

Wo: Freizeitpark Rheinaue, Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn

Freizeitpark Rheinaue, Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn Wann : Sonntag, 25. September ab 11 Uhr

: Sonntag, 25. September ab 11 Uhr Eintritt : 15 bis 50 Euro

: 15 bis 50 Euro Hinweis: Eine Anmeldung für den Lauf ist hier möglich

Weinfeste in der Region

Auch an diesem Wochenende finden wieder einige Weinfeste im Bonner Umkreis statt. Weinliebhaber können die regionalen Weine beim Winzerfest Dernau, beim Weinfestival Südbrücke in Köln und beim Weinfest in Bad Bodendorf verköstigen. Detaillierte Informationen zu den Weinfesten finden Sie in diesem Artikel.

Interkulturelle Woche

Unter dem Motto „offengeht“ startet am Sonntag die interkulturelle Woche in Bonn. Die evangelische Migrations-und Flüchtlingsarbeit (EMFA) bietet bis zum 3. Oktober Veranstaltungen an, die den Einblick in verschiedene Kulturen ermöglichen sollen. Eine genaue Auflistung des Programms finden Sie in unserem Artikel.

6. BonnKreativ Messe

Mit über 80 regionalen und internationalen Ausstellern sowie zahlreichen Workshops zieht die Messe BonnKreativ am Wochenende wieder zahlreiche Besucher an, die sich für Bastel-, Back- und Handarbeit interessieren. Zudem verlost der Veranstalter mehrere Bastelpakete. Das Ausstellerverzeichnis gibt es hier. Weiter Informationen gibt es in unserem Artikel.

Wo: Telekom Dome Basketsring 1, 53123 Bonn

Telekom Dome Basketsring 1, 53123 Bonn Wann: Samstag, 24. September von 10 bis 18 Uhr, Sonntag, 25.September von 11 bis 17 Uhr

Samstag, 24. September von 10 bis 18 Uhr, Sonntag, 25.September von 11 bis 17 Uhr Eintritt: 7 Euro (ermäßigt 6 Euro)

Die Messe BonnKreativ findet an disem Wochenende zum sechsten mal statt. Foto: Friese

Bonner Hofflohmärkte

Schnäppchenjäger können am Samstag entspannt über den Hofflohmarkt in Bonn-Oberkassel bummeln. Hausanwohner verkaufen ihren Trödel im eigenen Hof oder Garten. Das Projekt will für Nachbarschaft, Nachhaltigkeit und Viertelliebe stehen. Eine Übersicht über die Lage der Verkaufsstände gibt es hier.

Wo: 53227 Bonn Oberkassel

53227 Bonn Oberkassel Wann: Samstag, 24. September von 10-16 Uhr

Samstag, 24. September von 10-16 Uhr Eintritt: kostenfrei

