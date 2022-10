Überblick über Veranstaltungen : Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region

Die Klangwelle findet an diesem Wochenende wieder in Bad Neuenahr statt. Foto: ahr-foto

Service Bonn/Region Altbekannte Trödler, junge Agenten und Musik, die alles umschließt: Dieses Wochenende bietet spannende Events in Bonn und der Region. Wir geben einen Überblick.

Zum letzten Mal in diesem Jahr können Trödler über den Flohmarkt in der Rheinaue spazieren und Musikliebhaber die Klangwelle in Bad Neuenahr genießen. Kindern können sich beim Erlebnismuseentag als Agenten und Regisseure erproben. Diese und weitere Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region gibt es hier.

Pur 1 - Beethoven Orchester Bonn

Das Pur 1 Konzert des Beethoven Orchesters vereint Musik, Gespräch und Werkgeschichte. Gespielt wird Beethovens dritte Symphonie, die „Eroica“, die von Heldentum und Mut, Revolution und Aufruhr handelt. Bevor das Werk in voller Länge erklingt, können Besucher Beethoven in der musikalischen Werkstatt über die Schulter schauen. Tickets gibt es hier.

Wo: Telekom-Zentrale, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn

Telekom-Zentrale, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn Wann: Samstag, 15. Oktober, 20 bis 22 Uhr

Samstag, 15. Oktober, 20 bis 22 Uhr Eintritt: 23 Euro

Klangwelle

In Bad Neuenahr können Besucher von Donnerstag bis Sonntag noch einmal das Licht- und Musikspektakel Klangwelle bestaunen. Neben den majestätischen Fontänen sorgen Pyrotechnik, musikalische Begleitung und ein umfangreiches Rahmenprogramm für einen unvergesslichen Abend.

Wo : Kurpark Bad Neuenahr, Kurgartenstraße 13, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

: Kurpark Bad Neuenahr, Kurgartenstraße 13, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Wann : Donnerstag, 13. Oktober bis Sonntag, 16. Oktober, jeweils von 20 bis 22 Uhr

: Donnerstag, 13. Oktober bis Sonntag, 16. Oktober, jeweils von 20 bis 22 Uhr Eintritt: ab 16,20 Euro für Stehplätze, Sitzplätze für 25,80 Euro, 35 Euro, 95 Euro und 98 Euro. Resttickets gibt es auf bonnticket.

Flohmarkt in der Rheinaue

Am Samstag können Liebhaber des Trödels zum letzten Mal in diesem Jahr durch die Rheinaue schlendern und Schätze erbeuten. Als einer der größten und beliebtesten Flohmärkte in der Region ist der Rheinauenflohmarkt eine beliebte Anlaufstelle, um Waren aller Art zu finden - von Kleidung bis Spielzeug. Weitere Informationen gibt es in unserem Artikel.

Wo: Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn

Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn Wann : Samstag, 15. Oktober von 8 bis 18 Uhr

: Samstag, 15. Oktober von 8 bis 18 Uhr Eintritt: kostenfrei

Erlebnismuseentag

Zum Erlebnismuseentag bieten alle Erlebnismuseen Rhein Ruhr ein umfangreiches Programm. Im Deutschen Museum Bonn können Kinder mit ihren Eltern in KI:Welten eintauchen, ihre eigenen Stop Motion Filme drehen und Botschaften in Geheimschrift versenden. Das Siebengebirgsmuseum in Königswinter bietet Führungen und Bastelaktionen zum Ausstellungsthema „Badespaß am Rhein“ und erklärt, was genau es mit der „Rheinromantik“ auf sich hat. Genaue Informationen zu teilnehmenden Museen, Eintrittspreisen und Anmeldungen gibt es hier.

Wo: In allen Rhein Ruhr Erlebnismuseen

In allen Rhein Ruhr Erlebnismuseen Wann: Sonntag, 16. Oktober, 11 bis 18 Uhr

Siegburger Boogie und Jazz Night

Zum 12. Mal versammelt die Siegburger Boogie und Jazz Night Fans der beiden Musikgenres im Rhein-Sieg-Forum. Eines der Highlights ist die Boogie Power Session von Stefan Ulbricht an zwei Konzertflügeln. Weil eine Jazz Night ohne ein gehöriges Maß an Improvisation und das Aufeinandertreffen stilistischer Individualität nicht vollständig wäre, findet nach dem Konzert im Foyer der Rhein-Sieg-Halle eine Jam-Session bei Getränken und Kulinarik statt. Tickets gibt es auf bonnticket.

Wo: Rhein-Sieg-Forum, Bachstraße 1, 53721 Siegburg

Rhein-Sieg-Forum, Bachstraße 1, 53721 Siegburg Wann: Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr

Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr Tickets: 32,40 Euro

Stefan Ulbricht bei der Jazz Night. Foto: Christine Siefer

39. Drei-Brücken-Lauf

Über 900 Läufer haben sich für den Drei-Brücken-Lauf zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe angemeldet. Die Laufstrecken verlaufen entlang des Rheins zwischen der Kennedy- und Südbrücke (10 Kilometer) und zwischen der Nord- und Südbrücke (15 und 30 Kilometer). Die Online-Anmeldung ist bereits abgeschlossen, Nachmeldungen werden Freitag und Samstag im Laufladen Bonn, Bonngasse 13a, entgegengenommen. Den genauen Streckenplan gibt es hier.

Wo: Start und Ziel befinden sich am Hans-Steger-Ufer, in der Nähe der Kennedybrücke in Beuel

Start und Ziel befinden sich am Hans-Steger-Ufer, in der Nähe der Kennedybrücke in Beuel Wann : Sonntag, 16. Oktober ab 9 Uhr

: Sonntag, 16. Oktober ab 9 Uhr Startgeld: 10 km: 10 Euro, 15 km: 12 Euro, 30 km: 15 Euro plus je 3 Euro Nachmeldegebühr

