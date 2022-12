Ausflüge und Veranstaltungen in Bonn und Region : Das kann man zwischen den Jahren unternehmen

Die Uferlichter in Bad Neuenahr können auch zwischen den Jahren besucht werden. Foto: AHR-FOTO

Bonn/Region Die Woche zwischen Weihnachten und Silvester als Zeit „zwischen den Jahren“ wird oft entspannt verbracht. Für alle, die gerne etwas unternehmen möchten, haben wir Veranstaltungs- und Ausflugstipps für Bonn und die Region gesammelt.



Die Woche von Weihnachten bis Silvester hat als Zeit „zwischen den Jahren“ den Ruf, dass in diesen Tagen nicht viel passiert. Dabei wird in Bonn und der Region einiges an Freizeitprogramm geboten. Wir haben Veranstaltungs- und Ausflugstipps für die Woche ab Weihnachten gesammelt: Von Konzert bis Rollschuhbahn ist hier alles Mögliche dabei.

Am 25. Dezember um 18 Uhr findet ein weihnachtliches Orgelkonzert in der Kirche St. Josef in Bonn-Beuel statt. Hye-Young und Michael Bottenhorn spielen Stücke von Johann S. Bach, César Franck, Marcel Jean-Jules Dupré und eine Improvisation.

Adresse: Hermannstraße 35, 53225 Bonn

Tickets: 10 Euro an der Abendkasse

Am 26. und am 29. Dezember spielen die Telekom Baskets - gegen Chemnitz und die Fraport Skyliners im Telekom Dome. Am 26. geht das Spiel um 18 Uhr los, am 29. um 20.30 Uhr.

Noch bis zum 15. Januar 2023 ist der Kurpark Bad Neuenahr eine Winterwelt: Auf einer 450 Quadratmeter großen Rollschuhbahn können Groß und Klein ihre Künste unter Beweis stellen. Inlineskates oder Rollschuhe können ausgeliehen werden. Die Bahn ist überdacht und es gibt verschiedene kulinarische Angebote.

Adresse: Telegrafenstraße 13, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Öffnungszeiten: Montags bis freitags 15 bis 21 Uhr, samstags 11 bis 21 Uhr, sonntags 11 bis 20 Uhr. Am 25./26. Dezember von 12 bis 18 Uhr, am 1. Januar von 14 bis 20 Uhr

Tickets: Kinder bis fünf Jahre: frei, sechs bis 17 Jahre: 3,50 Euro, Erwachsene: 5 Euro

Besondere Familienführungen bietet das LVR-Landesmuseum Bonn unter anderem täglich vom 28. bis zum 30. Dezember jeweils um 11.15 Uhr an. Bei „Geschichte von nah und fern“ gibt es Einblicke in die Zeit der Niederlande des 17. Jahrhunderts, die vom weltweiten Handel und der Schifffahrt auf allen Weltmeeren geprägt war.

Adresse: Colmantstraße 14-16, 53115 Bonn

Tickets: 3 Euro plus Eintrittspreis für Erwachsene. Anmeldung hier möglich.

Die Uferlichter im Kurpark Bad Neuenahr leuchten auch noch zwischen den Jahren vom 27. bis zum 30. Dezember. Auch vom 6. bis zum 8. Januar sowie vom 13. bis zum 15. Januar kann die besondere Lichterstimmung und Dekoration bestaunt werden.

Adresse: Telegrafenstraße 13, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Öffnungszeiten: Zwischen den Jahren von 12 bis circa 21.30 Uhr

Improtheater-Fans aufgepasst: Vom 27. bis zum 30. Dezember präsentiert das Springmaus Improvisationstheater in Endenich die Weihnachtsshow „Auf die Tanne, fertig, los!“. Los geht es jeweils um 20 Uhr.

Tickets: Tickets gibt es auf www.springmaus-theater.de, im eigenen Ticketshop unter 0228-798081 und an allen bekannten VVK-Stellen

Beim diesjährigen Silvesterlauf am 31. Dezember geben Läuferinnen und Läufer am Bonner Rheinufer wieder alles. Start (10 Uhr) und Ziel (12 Uhr) sind am Rathenauufer. Die Strecke führt am Rhein entlang in die Bonner Rheinaue. Neben dem etablierten Zehn-Kilometer-Lauf wird auch eine Fünf-Kilometer-Distanz über eine Runde angeboten.

Wer es lieber entspannt angehen möchte: Der Saunapark Siebengebirge hat auch zwischen den Jahren geöffnet. Abweichungen gibt es an diesen Tagen: Am 24. und 25. Dezember ist der Saunapark geschlossen, am 26. Dezember von 9 bis 23 Uhr, am 31. Dezember von 9 bis 18 Uhr und am 1. Januar von 12 bis 22 Uhr geöffnet.

Adresse: Dollendorfer Str. 106-110, 53639 Königswinter-Oberpleis

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Events und Ausflugszielen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt Ihnen etwas in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

