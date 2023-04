Events in Bonn und der Region Kirschblüten, Osterkirmes und mehr: Veranstaltungen am Oster-Wochenende

Ursprünglich sollten sie Farbe in die Bonner Altstadt bringen und die ökologische Situation aufbessern, nun locken sie scharenweise Besucher an: An den ersten warmen Apriltagen entfalten die Kirschbäume in der Bonner Altstadt und auf der Beueler Rheinseite ihre Blütenpracht. An diesem und den folgenden beiden Aprilwochenenden sind die Breite Straße und die Heerstraße (im Abschnitt zwischen der Kölnstraße und der Vorgebirgsstraße) nach Angaben der Stadt Bonn von 11 bis 20 Uhr für Autos gesperrt. Am 8. und 15. April werden außerdem Führungen durch das Blütenmeer und zur Geschichte der Bonner Kirschblüte angeboten.