Tipps und Termine : Freizeit-Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region

Am 24. April findet das Frühlingsfest im Melbgarten in Bonn statt. Foto: Benjamin Westhoff

Service Bonn/Region Am Wochenende stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen in Bonn und der Region an. Neben Frühlingsfesten locken Konzerte, Shows und Märkte. Wir geben Tipps für die Freizeitplanung.

Auch an diesem Wochenende gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten für Ausflüge und Kultur. Wer möchte, kann Bonn bei diversen Führungen aus neuen Blickwinkeln kennenlernen oder den Blick auf Bonns Bühnen richten, wo Musik, Kabarett oder Theater den Abend, die Seele und das Gemüt bereichern. An den Veranstaltungsorten gelten die aktuellen Corona-Regeln. Hier ein Überblick über einige der Events am Wochenende in Bonn und der Region.

Frühlingsfest im Melbgarten

Die Außenanlage der Botanischen Gärten in Bonn, der Melbgarten, ist normalerweise nicht öffentlich zugänglich. Einmal im Jahr sind aber alle eingeladen: zum Frühlingsfest. Zu sehen gibt es Kamelien in den schönsten Farben, Urwelt-Mammutbäume, Wildobst und vieles mehr. Auch kulinarisch gibt es einiges zu entdecken.

Wo: Melbgarten, Botanische Gärten, Bonn

Melbgarten, Botanische Gärten, Bonn Wann: Sonntag, 24. April, 10 bis 18 Uhr

Sonntag, 24. April, 10 bis 18 Uhr Eintritt: frei. Spenden sind willkommen.

Besondere Rundgänge durch Bonn

Bonn bietet viele Sehenswürdigkeiten und kann immer wieder neu entdeckt werden. Der Verein Stattreisen bietet über das Wochenende verschiedenste Rundgänge an, mit denen man die Bundesstadt aus einem neuen Blickwinkel betrachten kann.

Die verschiedenen Termine im Überblick:

Spionage in Bonn: Samstag, 23. April, 14.30 Uhr, Treffpunkt: vor dem Café Müller-Langhardt, Markt 36 , Preis: 24 Euro, Tickets gibt es hier .

Samstag, 23. April, 14.30 Uhr, Treffpunkt: Zwischen Bahnsteig 11 und Amt 99 - Die total verrückte Innenstadt-Führung: Sonntag , 24. April, 12 Uhr, Treffpunkt: vor dem Hauptbahnhof, Poststraße/Ecke Maximilianstraße , Preis: 10 Euro

- Tour d'amour - Liebesgeschichten aus Bonn: Sonntag, 24. April, 15 Uhr, Treffpunkt: Altes Rathaus, Marktplatz , Preis: 10 Euro.

Besuch im Regierungsbunker in Ahrweiler

Von hier sollte einst die Bonner Republik im atomaren Kriegsfall regiert werden: aus dem Regierungsbunker in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Heute kann er wieder besichtigt werden. Seit Karfreitag ist der Bunker wieder regulär geöffnet. Auf der Homepage finden sich spannende Sonderführungen, etwa „Verschlusssache – Geheim – Streng Geheim“ jenseits der bisher gezeigten 203 Meter. Es gibt auch eine Abendführung mit einem Zeitzeugen, Rotwein inklusive. Kalter-Krieg-Grusel kommt bei der Taschenlampenführung auf. Die „Eifel-Bunker-Tour“ bringt den Besucher in drei markante Originalschauplätze jener Zeit. Ein exklusives Tagesprogramm erklärt die Hintergründe.

Ort: Dokumentationsstätte Regierungs­bunker, Am Silberberg, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Öffnungszeiten: Immer samstags und sonntags zwischen 10 Uhr und 16.30 Uhr (letzter Einlass).

Eintritt: 12 Euro, ermäßigt 10 bzw. 9 Euro, Kinder 5 Euro, Schüler 7 Euro (weitere Informationen unter www.regbu.de )

Undressed - Natürlich anziehend

Was passiert, wenn man einen Blick auf die Essenz, auf das Wesentliche, wirft? Wenn die Welt der Show sich fokussiert auf das Pure, den Zauber und die Ästhetik? Wenn der Schleier des Banalen fällt? Die Show „Undressed“ geht dieser Frage in all ihren Facetten auf den Grund.

Wo: GOP Varieté-Theater, Karl-Carstens-Straße 1, 53113 Bonn

GOP Varieté-Theater, Karl-Carstens-Straße 1, 53113 Bonn Wann: Freitag, 22. April und Samstag, 23. April, je um 18 und um 21 Uhr; Sonntag, 24. April, um 14 und 18 Uhr

Freitag, 22. April und Samstag, 23. April, je um 18 und um 21 Uhr; Sonntag, 24. April, um 14 und 18 Uhr Tickets: Können Sie online hier bestellen.

Das Lumpenpack - „emotions“-Tour

Das Lumpenpack, das sind Jonas Frömming und Max Kennel, verstärkt durch den neuen Rest der Band, Alex Eckert, Jason Bartsch und Lola Schrode. Zusammen präsentieren die fünf die große „emotions"-Tour zum gleichnamigen fünften Studioalbum. Das Lumpenpack vereint dabei Musik mit humoristischen Textzeilen.

Foto: Thomas Kölsch

Wo: E-Werk Köln, Schanzenstraße 37, 51063 Köln

E-Werk Köln, Schanzenstraße 37, 51063 Köln Wann: Samstag, 23. April, 20 Uhr

Samstag, 23. April, 20 Uhr Tickets: Können Sie online hier bestellen.

Konzert von Still Collins

Still Collins ist eine Phil Collins- und Genesis-Tributeband, die es seit mittlerweile mehr als 25 Jahren gibt. Angefangen hat für die Band alles in einem kleinen Musiklokal in Königswinter. An diesem Wochenende treten die Musiker in Bonn auf.

Wo: Harmonie, Frongasse 28-30, 53121 Bonn

Harmonie, Frongasse 28-30, 53121 Bonn Wann: Freitag, 22. April, 20 Uhr

Freitag, 22. April, 20 Uhr Tickets: Gibt es online hier.

"Jahrmarkt anno dazumal" im Freilichtmuseum Kommern

Schiffschaukel, Riesenrad, Schwanenflieger, Raupenbahn, Jahrmarktorgel, Puppentheater, Gaukler, Dosenwerfen oder Hau den Lukas: Diese und andere historischen Späße können Besucher des Freilichtmuseums Kommern des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) noch bis einschließlich Sonntag, 24. April, erleben und ausprobieren. Bei der Ausstellung „Jahrmarkt anno dazumal“ führen rund 90 Attraktionen und Künstler durch die Geschichte des Kirmes- und Jahrmarktvergnügens. Die Reise beginnt in der Kaiserzeit nach 1871 und endet auf dem Rummelplatz der Nachkriegs-Wirtschaftswunderjahre.

Wo : Freilichtmuseum Kommern, Auf dem Kahlenbusch, 53894 Kommern

Freilichtmuseum Kommern, Auf dem Kahlenbusch, 53894 Kommern Wann: täglich bis Sonntag, 24. April, jeweils 10 bis 18 Uhr

täglich bis Sonntag, 24. April, jeweils 10 bis 18 Uhr Tickets: Gibt es hier online.

Meckenheimer Blütenfest

Das Meckenheimer Blütenfest kehrt in diesem Jahr aus der coronabedingten Zwangspause zurück. Am Sonntag, 24. April, findet die beliebte Veranstaltung dann zum zwölften Mal statt. Vom Bahnhof Meckenheim startet die rund 17 Kilometer lange Tour zu den Stationen. Diese kann mit dem Rad, zu Fuß, im Planwagen oder mit einem Shuttlebus absolviert werden. Unterwegs warten allerlei Stationen, an denen es Essen, Getränke, Informationen zu Ausstellern und Attraktionen zu sehen gibt.

Wo : Route beginnt am Meckenheimer Bahnhof

Route beginnt am Meckenheimer Bahnhof Wann: Sonntag, 24. April, ab 11 Uhr

Sonntag, 24. April, ab 11 Uhr Eintrit: kostenlos. Weitere Informationen gibt es hier.

Kunst- und Kreativmarkt Brüser Berg

Seit 22 Jahren veranstaltet die Initiative Stadtteilkultur auf dem Brüser Berg einen mehrtägigen Kunst- und Kreativmarkt. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Tierisch Kreativ“. Es gibt Lesungen, Mini-Workshops und auch einen Stand zum Mitmachen („Mach dir selbst ein Bild“ mit magnetischen Elementen). Es stellen 14 Künstlerinnen und Künstler der Stadtteilkultur aus. Zu sehen gibt es Malerei, Fotografie/Fotokunst, Objekte aus Beton, Porzellan-Etageren, Keramik, Handgewebtes, Unterglasurmalerei, Holzobjekte, Mosaike aus Glas, Lichtobjekte und Papierobjekte.

Wo : großer Saal im Ortsteilzentrum und Saal der St. Edith-Stein-Kirche, Fahrenheitstraße 49, 53125 Bonn

großer Saal im Ortsteilzentrum und Saal der St. Edith-Stein-Kirche, Fahrenheitstraße 49, 53125 Bonn Wann: Freitag, 22. April: 16 bis 20 Uhr), Samstag, 23. April: 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 24. April: 11:30 bis 16:30 Uhr

Freitag, 22. April: 16 bis 20 Uhr), Samstag, 23. April: 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 24. April: 11:30 bis 16:30 Uhr Eintrit: kostenlos. Weitere Informationen finden Sie hier.

