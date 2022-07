Folk!Picknick, Sommerkino und Sommerfestival : Das sind die besten Freizeit-Tipps fürs Wochenende in Bonn und der Region

Von Juli bis August findet das SWB-Sommerfestival statt. Foto: Benjamin Westhoff

Service Bonn/Region Auf dem KunstRasen gemütlich picknicken, Filme im Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler schauen und bei gutem Wetter Musik in der Rheinaue lauschen: Hier finden Sie unsere besten Freizeittipps für Bonn und die Region für die kommenden Tage.

An diesem Wochenende gibt es in Bonn und der Region vieles zu erleben: Neben dem Folk!Picknik beim KunstRasen sowie dem Sommerkino im Kurpark gibt es außerdem Aufführungen der Bonn University Shakespeare Company (BUSC). Wir stellen die besten Freizeittipps fürs Wochenende vor.

Folk!Picknick auf dem KunstRasen

Beim Folk!Picknick auf dem KunstRasen am Samstag können Besucher Folkmusik und ihr eigenes Picknick genießen. Mit Musikern wie Mrs Greenbird und Matthew Rob können Besucher hier einen schönen Samstagnachmittag verbringen. Das Beste? Der Eintritt ist frei!

Wo: KunstRasen Bonn, 53113 Deutschland

Wann: Samstag, von 14 bis 20 Uhr

SWB-Sommerfestival in der Bonner Rheinaue

Von Anfang Juli bis Ende August findet das SWB-Sommerfestival in der Rheinaue statt. Acht Wochen lang gibt es am Parkrestaurant täglich ein Konzert. Mit dabei sind an diesem Wochenende unter anderem die Brandy Beatles Complete, eine Beatles Coverband der etwas anderen Art.

Wo: Parkrestaurant in der Bonner Rheinaue

Wann: von Juni bis September jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr

Eintritt: Der Eintritt ist kostenfrei.

Sommerkino im Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Im Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler kommen Filmfans auf ihre Kosten. Ab Freitag zeigt der Kurpark in diesem Sommer mehr als 20 Filme bis Ende August. Am Freitag macht die Komödie „Contra“ um 20 Uhr den Anfang.

Wo: Kurgartenstraße 13, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Wann: Vom 8. Juli bis zum 27. August, immer am Wochenende.

Tickets: Tickets können vor Ort erworben werden. Kinder zwischen null und sechs Jahren kommen kostenfrei rein, Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zahlen fünf Euro. Zuschauer ab zwölf Jahren zahlen je nach Film acht oder zwölf Euro Eintritt.

Das HofgartenOrchester

Am Freitag und Samstag jeweils ab 19 Uhr tritt das HofgartenOrchester in der Aula der Universität Bonn auf. In diesem Semester führt das Orchester gleich zwei besondere Dramen auf. In „Les nuits d’été“ spielen sie Lieder voller Melancholie und Schwermut. In Dimitri Schostakowitschs Sinfonie Nr. 5 zeigt sich stattdessen seine Antwort auf das stalinistische System der 1930er Jahre.

Wo: Am Hof 1, 53113 Bonn

Wann: Samstag und Sonntag ab jeweils 19 Uhr

Eintritt: Der Eintritt ist frei.

In der Aula der Uni Bonn tritt das Hofgarten Orchester auf. Foto: Volker Lannert

Museumfest im Siebengebirgsmuseum

Am Samstag feiert das Siebengebirgsmuseum sein Museumfest. Ab 14 Uhr können hier Besucher einen Blick in das Museum werfen. Besonderes Highlight: Für Kinder werden mehrere Mitmach-Aktionen im Museumsgarten angeboten. Doch auch Ältere kommen unter anderem im Rahmen einer Pop-Up-Führung durch die Dauer- und Sonderausstellungen auf ihre Kosten.

Wo: Kellerstraße 16, 53639 Königswinter

Wann: Samstag, 14 bis 19 Uhr

Eintritt: Der Eintritt ist frei.

BUSC präsentiert Rosencranzt and Guildenstern - A Ghost Story

Die diesjährige Sommerproduktion der Bonn University Shakespeare Company in der Brotfabrik widmet sich Rosencrantz und Guildenstern. Dafür reisen die Darsteller in die Unterwelt. Was zuerst normal erscheint, entpuppt sich bald als äußerst beunruhigend.

Wo: Kreuzstraße 16, 53225 Bonn

Wann: Freitag und Samstag um 20 Uhr, Sonntag um 18 Uhr

Eintritt: Ein Ticket kostet zehn Euro. Tickets gibt es hier.

Tag der offenen Tür im Arithmeum

Am Samstag begeht das Arithmeum in Bonn den Tag der offenen Tür. Anlass ist die Eröffnung der Ausstellungen „Die Rechenmaschinen „Arithmomètre“ von Thomas de Colmar – Prototypen, Prunkexemplare und Serienfertigung“ und "Geometrie und Raum". Unter anderem gibt es dann eine öffentliche Familienführung.

Wo: Lennéstr. 2, 53113 Bonn

Wann: Samstag von 11 bis 18 Uhr

Eintritt: Der Eintritt ist frei.

Das Arithmeum lädt zum Tag der offenen Tür ein. Foto: Martin Wein

Sie wollen wissen, was los ist in Bonn und der Region? Jeden Donnerstag schicken wir Ihnen die besten Tipps aus unserer Freizeit-Redaktion: zur aktuellen Ausgabe.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(ga)