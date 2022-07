Bierbörse, Kirmes und Livemusik : Neun Freizeit-Tipps fürs Wochenende in Bonn und der Region

Am Wochenende startet die Bierbörse in der Bonner Rheinaue. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Service Bonn/Region Ein großes Event in der Bonner Rheinaue ist wohl das größte Highlight in unseren aktuellen Tipps für das kommende Wochenende. Darüber hinaus gibt es Musik und Führungen auf Bonner Dächern, Kirmes und ein Schiff der Wissenschaft.

Sonne pur verspricht die Wettervorhersage für das Wochenende. Bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad laden viele Events am Wochenende ins Freie. Mit mehr als 500 Biersorten sorgt die Bonner Bierbörse für Erfrischung. Der GA-Sommergarten bietet Livemusik unter freiem Himmel und bei einer Führung zieht es die Teilnehmer über die Dächer von Bonn. Hier sind unsere Freizeittipps fürs Wochenende.

Bierbörse in der Bonner Rheinaue

Nach längerer Zwangspause wegen der Corona-Pandemie dreht sich am Wochenende in der Bonner Rheinaue wieder alles um den Biergenuss. Auf der Bonner Bierbörse bieten mehr als 50 Bierverleger 500 Biersorten aus aller Welt an. Dabei bleibt es nicht beim klassischen Kölsch und Weizen: Die Auswahl erstreckt sich über regionale Biere bis hin zu Sorten aus Kroatien und Singapur. Auch alkoholfreies Bier ist erhältlich. Auf ein musikalisches Bühnenprogramm verzichtet der Veranstalter in diesem Jahr allerdings aus Kostengründen. Im Mittelpunkt stehe ein gemütliches Beisammensein in Biergartenatmosphäre.

Wo: Ludwig-Erhard-Allee in 53175 Bonn

Wann: Freitag und Samstag von 15 bis 24 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr

Eintritt: Der Eintritt ist für die gesamte Fläche frei

Mehr als 500 Sorten Bier werden auf der Bierbörse angeboten. (Archivfoto) Foto: Barbara Frommann

Livemusik beim GA-Sommergarten

Der GA-Sommergarten ist nach einer Corona-Pause ebenfalls zurück. Am 24. Juli gastiert das Muito Kaballa Power Ensemble auf dem Dach der Bundeskunsthalle. Die neunköpfige Formation aus Köln mischt ekstatische Rhythmen mit kraftvollem Bläser-Sound und verschmilzt verschiedene Einflüsse von traditionellem marokkanischem Gnawa über die kolumbianische Cumbia bis hin zu Hip Hop. Im vergangenen Jahr hat sie ihr neues Album „Mamari“ veröffentlicht, jetzt will das Ensemble die neuen Songs unter die Leute bringen, das dazugehörige Lebensgefühl inklusive. Dazu gehört natürlich jede Menge rhythmische Bewegung, so dass es sich lohnen dürfte, die Tanzschuhe aus dem Schrank zu holen. Für den besonderen Genuss kann ein Picknickkorb für zwei Personen mit einer Käseauswahl, Konfitüre, Bauernbrot, Croissants, Obstsalat, Sekt oder Wein, Orangensaft und Mineralwasser zum Preis von 39,50 Euro unter info@bundeskunsthalle-gastro.de vorbestellt werden.

Wo: Helmut-Kohl-Allee 4, 53113 Bonn

Wann: Sonntag, 24. Juli, ab 11.30 Uhr

Kosten: der Eintritt ist frei

Der GA-Sommergarten bietet Livemusik auf dem Dach der Kunsthalle. Foto: Thomas Kölsch

MS Wissenschaft legt in Bonn an

Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft legt auf seiner Tour durch Deutschland am Wochenende in Bonn an. Von Mittwoch bis Sonntag zeigt die Schau im Auftrag des Bundesforschungsministeriums, wie Wissenschaft von Astrophysik bis Zukunftsforschung funktioniert. Das Angebot eignet sich für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Weil der Treppenlift defekt ist, werden Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer gebeten, sich unter 0172/1765936 anzumelden. Täglich um 11 Uhr und um 17 Uhr gibt es kostenlose Highlight-Führungen durch die Ausstellung. Besucher werden gebeten, eine Maske zu tragen. Eine Maskenpflicht besteht aber nicht.

Wo: Stresemannufer, am ehemaligen Bundeshaus, KD-Anleger

Wann: Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 19 Uhr

Kosten: Der Eintritt ist frei

Weitere Infos gibt es hier

Seit Mittwoch liegt die MS Wissenschaft in Bonn vor Anker. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Über den Dächern von Bonn

Eine Führung der Stadt Bonn bringt ihre Besucher hoch hinaus. Vom Dach des Stadthauses aus zeigt sich die Bundesstadt aus der Vogelperspektive. Die Plattform auf dem Bonner Verwaltungsgebäude ist sonst nicht öffentlich zugänglich. Vorgestellt werden die wichtigsten Gebäude Bonns und die architektonische Geschichte der Stadt. Der Ausblick bietet zudem eine malerische Aussicht auf die Landschaft, die Bonn umgibt. Im Anschluss gibt die Führung eine kurze Tour durch die Bonner City. Teilnehmer sollten gut zu Fuß sein, nach einer Fahrt mit dem Aufzug müssen noch 70 Treppenstufen bewältigt werden.

Wo: Bonner Stadthaus, Berliner Platz 2

Wann: Samstag, 23. Juli, ab 14.30 Uhr

Eintritt: Tickets gibt es für 11 Euro (ermäßigt 6,50 Euro) bei bonnticket.de

GOP Varieté zeigt „NEO - Zukunft heute“

„Neo“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „neu“. Das Neue ist bahnbrechend, zukunftsweisend, frech, aufrüttelnd, manchmal schrill und grenzüberschreitend. Oder es präsentiert Klassisches in neuem Gewand. All diese Facetten will das GOP Varieté-Theater in seiner neuen Show präsentieren.

Wo: GOP Varieté-Theater, Karl-Carstens-Straße 1, 53113 Bonn

Wann: Freitag, 22. Juli, 20 Uhr; Samstag, 13. Juli, 18 und 21 Uhr; Sonntag, 24. Juli, 14 und 18 Uhr

Eintritt: Tickets gibt es ab 45,40 Euro hier bei BonnTicket

Um mehr als nur ein Haar geht es bei Sylphie Currin, wenn sie an ihrem Schopf durch die Szenerie schwebt. Foto: GOP

Jakobsmarkt in Remagen

An zwei Sonntagen zieht der traditionelle Jakobsmarkt in Remagen Besucher an. Den Anfang macht der kommende Sonntag, einen zweiten Termin gibt es am letzten Sonntag im Juli. Rund 200 fliegende Händler werden dort erwartet. Eine Auswahl des Angebots: vom Gemüsehobel über Messer, Scheren, Haushaltswaren, alles rund ums Bügeln, Putzen und Backen, Blumen und Lederwaren. Außerdem gibt es gastronomische Angebote, einen Kinderflohmarkt und einen Rummelplatz mit Karussell und Riesenrad.

Wo: Innenstadt Remagen, 53424 Remagen

Wann: Sonntag, 24. Juli, 11 bis 18 Uhr

Der Jakobsmarkt in Remagen. (Archivfoto) Foto: Martin Gausmann

Kirmes in Endenich

In Endenich ist am Wochenende Kirmes. Bei freiem Eintritt erwartet die Besucher viel Open-Air-Musik. Los geht es am Freitag mit der Gruppe Boore sowie der Frauen-Kölsch-Formation Funky Marys. Am Samstag geht es mit der Queen-Tribute-Band „Queen May Rock“ weiter. Außerdem wird ein Kinderprogramm angeboten.

Wo: Magdalenenplatz, 53121 Bonn

Wann: Freitag, 17 bis 1 Uhr; Samstag, 15 bis 1 Uhr; Sonntag, 11 bis 22 Uhr

Kirmes in Endenich. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Himmel und Kölle

Die Liebe zur Domstadt drückt das Musical „Himmel und Kölle“ aus. Darin wird der junge Pfarrer Elmar von der Provinz nach Köln versetzt. Eine einzige wilde Nacht reicht aus, um den katholischen Musterschüler an den Rand seines Glaubens zu bringen. Die rasante Geschichte ist eine bissige Liebeserklärung an die Stadt am Rhein.

Wo: Volksbühne am Rudolfplatz, Aachener Straße 5, 50674 Köln

Wann: Freitag, 19.30 Uhr, Samstag 15.30 und 19.30 Uhr, Sonntag, 14 und 18 Uhr

Eintritt: Tickets gibt es ab 39 Euro bei Bonnticket

Stardust - from Bach to Bowie

David Bowie gilt als Jahrhundertkünstler, schillernde Persönlichkeit und Weltstar. Eine Choreografie in der Kölner Philharmonie widmet dem Ausnahmetalent eine farbenprächtige Hommage, die Tanz, Kostüme und Lichtdesign dazu nutzt, um in den faszinierenden Kosmos der Pop-Ikone einzutauchen.

Wo: Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstr. 1, 50667 Köln

Wann: Freitag, 20 Uhr, Samstag 15 und 20 Uhr, Sonntag, 14 Uhr

Eintritt: Tickets gibt es ab 39 Euro bei Bonnticket

(ga)