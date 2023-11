Familien-Newsletter „Kind und Kegel“ Jetzt Tickets für den Bonner Weihnachtscircus gewinnen

Auch in diesem Jahr gastiert der Bonner Weihnachtscircus wieder auf den Wiesen von Pützchens Markt. Vom 15. Dezember 2023 bis zum 2. Januar 2024 gibt es jeden Nachmittag und Abend eine Aufführung im beheizten Zelt. In diesem Jahr sind unter anderem der spanische Clown Totti Alexis, Swaypole-Akrobat Noah Chorny aus New York sowie die „BMX-Rider“ aus England und viele weitere Künstler mit in der Manege dabei. Der General-Anzeiger verlost 3 x 4 Tickets für die Nachmittagsvorstellung am Sonntag, 17. Dezember 2023.