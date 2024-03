Kurz mal weg Vulkan-Express und Orgelvespern: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Ostern geht’s los, normalerweise. Doch der Vulkan-Express hat’s eilig und zieht den Saisonstart vor. „Wir haben noch zwei Zusatzfahrten im März eingerichtet“, sagt Sprecher Michael Hergarten von der Interessengemeinschaft Brohltal-Schmalspureisenbahn, die den Fahrbetrieb organisiert. Hintergrund: Die als Pauschale angebotenen „Winterfahrten“ seien so gut angekommen, dass man jetzt mit diesem Konzept zwei Frühlingsfahrten ins Programm nimmt. An den Sonntagen 17. und 24. März (jew. 11.15 Uhr) startet die Schmalspurbahn, die vor 100 Jahren noch Basaltsteine transportiert hat, von Brohl-Lützing in die Eifel. Nach einer guten Stunde ist Oberzissen unterhalb der Burg Olbrück erreicht. Es folgt eine geführte Wanderung am Rodder Maar entlang zur Grillhütte Brohltalblick. Dort gibt’s Eifeler Eintopf am Lagerfeuer. Der Ausgangsbahnhof ist um 16.40 Uhr wieder erreicht. Komplettpreis: 27,50 Euro, Kinder (6 bis 15 J) 13 Euro. Offizieller Saisonstart ist an Ostern (31.3. und 1.4.). Zunächst pendelt der Ferienzug an Sonn- und Feiertagen zweimal täglich durchs romantische Brohltal, ab Ende April zusätzlich auch samstags, dienstags und donnerstags. Am Ziel in Engeln kann man eine Wanderung oder einen Busausflug zum Laacher See unternehmen. Der Vulkan-Express zählt mit jährlich rund 70.000 Passagieren zu den erfolgreichsten Freizeitangeboten der Region. Das Foto zeigt die Diesellok D1 an der Steilstrecke zwischen Oberzissen und Brenk mit dem Hufeisenkrater Bausenberg im Hintergrund.