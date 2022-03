GA gelistet : Diese Buchhandlungen in Bonn sollten Sie kennen

Erst Kino, dann Buchhandlung. Die Thalia-Filiale am Markt. Foto: MLH

Bonn Mit einem mitreißenden Buch vergehen manche Stunden wie im Flug. Wir haben Buchhandlungen in Bonn aufgelistet, in denen Bücherwürmer garantiert fündig werden.

Im Bonner Norden lädt "Unsere Buchhandlung am Paulusplatz" zum Verweilen ein. Im liebevoll eingerichteten Buchladen stöbern die Kunden zwischen Zeitschriften und Hörbüchern in einem großen Büchersortiment. In der Leseecke kann man es sich mit einem Kaffee oder Tee gemütlich machen. Am Abend lädt die Buchhandlung regelmäßig zu literarischen Veranstaltungen ein.

Adresse: Paulusplatz 2, 53119 Bonn-Tannenbusch

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr, Samstag von 9 bis 16 Uhr

Parkbuchhandlung

Zahlreiche Veranstaltungen rund um Bücher und Literatur gibt es auch in der "Parkbuchhandlung". Um die regelmäßigen Termine und Treffen für Literatur-Liebhaber kümmert sich der Verein "Lese-Kultur Godesberg". Wer ganz für sich sein möchte, kann es sich natürlich auch ohne Veranstaltung zwischen den Büchern gemütlich machen. Den Deutschen Buchhandlungspreis hat die Parkbuchhandlung schon dreimal verliehen bekommen. Bis 2021 hatte die Buchhandlung ihr Ladenlokal auf der Koblenzer Straße in Bad Godesberg.

Adresse: Am Michaelshof 4b, 53177 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr

Bücher-Bosch

Seit 1923 gibt es den Buchladen Bücher-Bosch, der damals noch Siebengebirgsbuchhandlung hieß. Der Gründer, August Bosch, ließ sich im November 1923 in Bad Honnef nieder, bereits sechs Jahre später konnte die zweite Filiale in Bad Godesberg eröffnet werden. Inzwischen hat die Firma ihren Hauptsitz in der Alten Bahnhofstraße in Bonn. Dort finden die Kunden neben Biografien, Klassikern, Neuerscheinungen und regionalen Titeln auch Ratgeber für jede Lebenslage.

Adresse: Alte Bahnhofstraße 1-3, 53173 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr, Samstag von 9 bis 16 Uhr

Blick in die Buchhandlung Bücher Bosch. Foto: Martina Sondermann

Buchhandlungen Jost, Böttger und Koeplin

Buchhandlung Jost

"Bücher sind unsere Leidenschaft" nennt die "Buchhandlung Jost" ihr ganz persönliches Motto. Den Bücherladen in Bonn-Kessenich gibt es schon seit mehr als 40 Jahren. Er wird in zweiter Generation geführt. Im Büchersortiment findet man alles, was das Herz begehrt, von Kinderliteratur bis zu Sachbüchern.

Adresse: Hausdorffstraße 160, 53129 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr, Samstag von 9 bis 14 Uhr

Buchhandlung Böttger

2016 und 2020 wurde das Geschäft von Alfred Böttger mit dem Deutschen Buchhandlungspreis als beste Buchhandlung ausgezeichnet. Dem Buchhändler liegt viel daran, Literatur und Kunst zusammenzubringen. Regelmäßig finden kleine Kunstausstellungen in seinem Laden "Buchhandlung Böttger" statt.

Adresse: Thomas-Mann-Straße 41, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 13 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 16 Uhr, weitere Öffnungszeiten nach Terminvereinbarung möglich.

Buchhandlung Koeplin

In einer ehemaligen Milchabgabestelle auf der Endenicher Straße, die auch schon einen Gemüsehandel beherbergte, reihen sich seit mittlerweile rund 30 Jahren Bücher in den Regalen. Groß ist die Buchhandlung von Gabriele Koeplin nicht, lädt deshalb aber umso mehr zum gemütlichen Schmökern ein. Schwerpunkte im Sortiment bilden Kinderbücher, Kriminal- und Regionalliteratur.

Adresse: Endenicher Straße 306, 53121 Bonn-Endenich

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr

Buchladen 46, Antiquarius und Max&Moritz

Buchladen 46

Dem Geschäftsführer des "Buchladen 46", Holger Schwab, ist der Kontakt zu seinen Lesern wichtig. Der Austausch würde nicht nur den Kunden neue Bücher eröffnen, sondern auch ihm selbst. Der Buchladen verkauft vor allem Belletristik, sortiert nach Sprachräumen. 2015 wurde das Geschäft mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. 2010 wählten die Fachzeitschrift „Buchmarkt“ und die Frankfurter Buchmesse den Buchladen 46 zur „Buchhandlung des Jahres“.

Adresse: Kaiserstraße 46, 53115 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr

Während des Lockdowns lieferte der Buchladen46 Bücher mit dem Lastenfahrrad aus. Foto: Benjamin Westhoff

Antiquarius - Antiquariat & Café

Im Bonner Talweg befindet sich eine ganz eigene kleine Bücherwelt. In meterhohen Regalen stapeln sich im "Antiquarius - Antiquariat & Café" Bücher über Bücher. Wie der Name schon sagt, können Bücherwürmer hier vor allem in antiquarischen Werken stöbern. Das Sortiment verändert und erweitert sich ständig. Die Idee des Antiquarius besteht darin, "das Buch als kulturelles Gut zu bewahren, zum Beispiel als Sammlerstück, für eine wissenschaftliche Arbeit oder als Gebrauchsliteratur." Wer sich also in den Untiefen der Bücher verliert, kann bei einem Glas Wein zur Ruhe kommen oder bei einem Kaffee neue Kräfte schöpfen.

Im Antiquarius sind in den vergangenen Jahren einige namhafte Persönlichkeiten ein- und ausgegangen. Unter anderem diente der Laden als Filmkulisse: Wolfgang Beckers Film "Ich und Kaminski" (nach dem Roman von Daniel Kehlmann) mit Daniel Brühl in der Hauptrolle wurde hier gedreht. Und auch Thomas Gottschalk hat schon des Öfteren vorbeigeschaut. Laut Inhaber Volker Schliwa interessiert er sich besonders für Werke der Theologie und Germanistik.

Adresse: Bonner Talweg 14, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr

Das "Antiquarius - Antiquariat & Café" ist für seine meterhohen Regale voller Bücher bekannt. Foto: Charlotte Pekel

Max&Moritz, Der kleine Laden und Thalia

Max&Moritz

Max und Moritz sind in Wilhelm Buschs Buch kleine, streichespielende Buben. In Bonn sind sie Namensgeber einer Buchhandlung. Der Laden "Max&Moritz" in Bonn-Oberkassel ist Buchhandlung und Antiquariat zugleich. Kunden finden sowohl neueste Erscheinungen aus allen Genres als auch alte Schätze, die Erinnerungen wecken.

Adresse: Adrianstraße 163, 53227 Bonn-Oberkassel

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr

Der kleine Laden

"Eine der ältesten Kinderbuchhandlungen Deutschlands" - damit kann sich "Der kleine Laden" zwischen Friedensplatz und Stadthaus rühmen. Zum 70-jährigen Bestehen ist das Geschäft als eine der drei besten Buchhandlungen Deutschlands mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet worden. Seit 1950 bietet der gemeinnützige Verein "Der kleine Laden e.V." ein außergewöhnliches Sortiment aus der Kinder- und Jugendliteratur. Neben den Klassikern finden sich darunter auch Stoff-, Papp-, Bilder- und Hörbücher sowie Fachliteratur für Erzieher. Immer wieder lädt die Buchhandlung Autoren ein. In den vielen Jahren seit ihrer Gründung waren unter anderem James Krüss, Ali Mitgutsch, Leo Lionni, Peter Härtling, Paul Maar und Christa Zeuch in dem bunten Ladengeschäft zu Gast.

Adresse: Budapester Straße 5, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr

Der kleine Laden in Bonn erhielt 2020 den Deutschen Buchhandlungspreis. Foto: Benjamin Westhoff

Thalia

Im ehemaligen Kino "Metropol" in Bonn befindet sich die Buchhandlung Thalia. Auf alten Kinosesseln können Leseratten sich in der Bücherwelt verlieren. Neben dem Geschäft in der Innenstadt gibt es noch ein weiteres in Bonn-Duisdorf. Zusätzlich zu der großen Auswahl an Büchern, gibt es in dem ehemaligen Kino ein Café und es finden wechselnde Veranstaltungen statt.

Adresse: Markt 24, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9.30 bis 20 Uhr

