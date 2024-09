Kurz mal weg Burg Eltz und Feier an der Mosel: Vier Tipps für Ausflüge

Ein verträumter Nachmittag in einem Eifeltal. Burg Eltz ruht auf ihrem 60 Meter hohen Felssporn. Acht Wohntürme ragen weitere 35 Meter in die Höhe. Keine Menschenseele weit und breit. Der Schein trügt. Zurzeit herrscht Hochbetrieb. Die Märchenburg aus dem 12. Jahrhundert hat (bis 1.11.) täglich geöffnet. In kurzen Abständen starten 40-minütige Führungen, viele in englischer Sprache. Die Zahl amerikanischer Besucher habe zugenommen, heißt es bei der Burgverwaltung. Viele internationale Gäste seien Teilnehmer einer Flusskreuzfahrt auf Mosel oder Rhein. Burg Eltz gehört sozusagen zum Pflichtprogramm beim Landgang. Die Gäste folgen nicht zuletzt dem Lockruf der gräflichen Familie. „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?", zitieren Graf Karl und Gräfin Sophie Eltz auf ihrer Homepage aus „Schneewittchen“ – und legen sich fest: „Bei uns finden Sie die Antwort. Versprochen!“