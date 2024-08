Ab 20 Euro im Monat Kölner Kinos nehmen am Kino-Abo „Cineville“ teil

Zum Auftakt in Deutschland nehmen Kinos in Berlin, Köln, Freiburg, Hamburg und Nürnberg teil. In Bonn nehmen derzeit noch keine Kinos an dem Angebot teil, dafür sind alle sieben Kölner Arthouse-Kinos dabei: Das „Cinenova“ in Ehrenfeld, das „Filmhaus Köln“, das Kino „Filmpalette“, die „Lichtspiele Kalk“, das „Odeon“ in der Altstadt, das „OFF Broadway“ und das „Weisshaus Kino“. Im Herbst sollen weitere Städte hinzukommen, teilt das Netzwerk auf seiner Webseite mit. In Bonn gibt es drei Kinos, die künftig an dem Abo teilnehmen könnten: Das „Kino in der Brotfabrik“, das „Rex“ und die „Filmbühne“ haben regelmäßig Arthouse-Filme im Programm.