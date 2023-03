Familien-Newsletter „Kind und Kegel“ : Jetzt Tickets für den Circus Roncalli gewinnen

Bonn Ab dem 16. März gastiert der Circus Roncalli mit seiner neuen Show in Bonn. Der General-Anzeiger verlost Tickets.

Nach zwei Tourneeabsagen ist der Circus Roncalli wieder unterwegs. Ab dem 16. März gastiert der Zirkus mit der Show „All for Art for All“ auch in Bonn. Die Vorstellungen finden von Donnerstag, 16. März, bis Sonntag, 2. April, im Stadtgarten am Alten Zoll statt. Der General-Anzeiger verlost vier Tickets für die Nachmittagsvorstellung am Dienstag, 28. März.