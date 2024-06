Programm, Anfahrt, Straßensperrungen Alle Informationen zum CSD 2024 in Köln

Die CSD-Demonstration und das mehrtägige Straßenfest bilden den krönenden Abschluss für die ColognePride, die bereits am 6. Juli beginnt und verschiedenste Veranstaltungen parat hält. Das Motto für den Kölner CSD lautet - wie im vergangenen Jahr - „Für Menschenrechte – Viele. Gemeinsam. Stark!“. Zum großen Straßenfest am Freitag, dem 19. Juli bis Sonntag, dem 21. Juli sind zahlreiche Künstlerinnen und Künstler geladen. Darunter auch Tokio Hotel, die am Samstag auftreten, und die Kölsch-Band Cat Ballou, die am Freitag ein Konzert spielen. Der Sonntags-Headliner wird Orange Blue sein. Freitag beginnt das Fest um 16 Uhr, am Samstag bereits um 12 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Offizielles Ende der Veranstaltungen ist jeweils um 23 Uhr. Die abschließende CSD-Demonstration beginnt am Sonntag, dem 21. Juli, um 12 Uhr. Das offizielle Ende der Veranstaltung ist für Sonntag 22 Uhr angesetzt.