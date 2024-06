Programm, Anfahrt, Straßensperrungen Alle Informationen zum CSD 2023 in Köln

Das Straßenfest am Freitag und am Samstag findet rund um den Heumarkt, Gürzenich, Alter Markt, Pipinstraße und den Elogiusplatz statt. Die drei Open-Air Bühnen und die Podcast-Bühne stehen am Heumarkt und am Alten Markt. Die Demonstration am Sonntag, dem 9. Juli, startet um 12 Uhr auf der Deutzer Brücke, zieht quer durch die Innenstadt vorbei am Heumarkt, Neumarkt, Rudolfplatz, Friesenplatz und endet am Kölner Dom. Alle Informationen rund um ColognePride und den CSD gibt es hier.