Ein Wochenende zwischen Weinbergen Darum lohnt eine Stippvisite in Rheinhessen

Mer strunze net, mer hunn. Der Brustton der Überzeugung, in den Worten von Stadtführerin Ulla Eisenhardt lässt keine Zweifel am Oppenheimer Selbstbewusstsein zu. Dabei hat noch nicht einmal das Wochenende begonnen, an dem die örtlichen Winzer auf dem Marktplatz einander abwechselnd den Ausschank in die Hand geben. Kundschaft gibt es reichlich, der Immobilienmarkt meldet Vollbelegung, 25 Bahnminuten vor den Toren der Landeshauptstadt Mainz und in dunstiger Sichtweite zu den Türmen Frankfurts. Jene in Oppenheim, wo der Rhein die östliche Grenze Rheinhessens bildet, sind nicht ganz so hoch, dafür um einiges malerischer.